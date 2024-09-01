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иллюстрация

Минобороны РФ: за минувшую ночь над регионами было сбито больше 150 БПЛА

1 сентября 2024, 06:50
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Атаке беспилотников подверглась Москва и 15 субъектов РФ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, минувшей ночью Киев предпринял попытку совершить массированный налет на территорию РФ: системы ПВО сработали сразу в 15 регионах РФ, в том числе и Москве.

Больше всего БПЛА было уничтожено в небе над Курской областью — по данным Минобороны, там было зафиксировано порядка 46 целей. Кроме того, большое количество дронов было ликвидировано в Брянской (34 единицы), Воронежской (28) и Белгородских (14) областях. Порядка 9 дронов было уничтожено над Москвой и Московской областью.

Менее 8 целей системы ПВО поразили в небе над регионами Центрального федерального округа: Калужской, Липецкой, Смоленской, Тульской и Тамбовской областях, а так же в Орловской, Тверской и Ивановской области. В ходе налета пострадал объект нефтепромышленности — Московский НПЗ в Капотне и Конаковская ГРЭС, Тверская область.

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#Илья Скобин#Минобороны РФ#Россия#Москва#Новости#Калужская область#Белгородская область#Курская область#Тульская область#Брянская область#Бпла#Тверская область#Нефтеперерабатывающий завод#Воронежская область#ПВО
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