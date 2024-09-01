Минобороны РФ: за минувшую ночь над регионами было сбито больше 150 БПЛА

Больше всего БПЛА было уничтожено в небе над Курской областью — по данным Минобороны, там было зафиксировано порядка 46 целей. Кроме того, большое количество дронов было ликвидировано в Брянской (34 единицы), Воронежской (28) и Белгородских (14) областях. Порядка 9 дронов было уничтожено над Москвой и Московской областью.