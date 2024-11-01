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ОмГАУ

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2024
Единственный претендент: москвичка за 80 млн завладела бывшим общежитием ОмГАУ
1 ноября, 10:50
Новое оборудование в госпиталь, дроны и выгодные предложения. Омск в воскресенье
1 сентября, 14:00
«Единая Россия» рассказала, как в Омске прошел турнир «РосКвиз» ко Дню космонавтики
11 апреля, 06:16
2023
Придется экономить. Оглашены суммы стипендий в омских вузах
В рейтинг вошли показатели академической, социальной и аспирантской стипендий.
20 августа 2023, 08:33
В Омской области планируют выпускать беспилотные летательные аппараты
Реализацией проекта занимаются два омских вуза.
8 июля 2023, 04:19
Куда пойти, куда податься. Когда в омских вузах стартуют приемные кампании
22 июня 2023, 04:00
Два омских университета стали лучшими учебными заведениями в России
В список сильнейших учебных заведений страны также попали еще несколько омских вузов.
2 мая 2023, 06:52

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