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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 06:10

Здание на Рождественского

Вдвое дороже планируемого. Бывший омский роддом реконструируют в военный госпиталь

22 августа 2024, 04:57
Фото: Правительство Омской области
Здание на Рождественского

В Омске реконструкция роддома №5 под госпиталь обойдется в 900 млн рублей

Дополнительные 500 млн рублей на ремонтные работы решили выделить из регионального бюджета.

Вчера, 22 августа, губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал некоторые подробности по преобразованию здания бывшего роддома №5 в госпиталь для ветеранов войн. Последний сейчас расположен на Гагарина, но после ремонта должен перебраться в обновленное пятиэтажное здание на Рождественского.

Оказалось, что на ремонт потратят большую сумму, чем планировалось изначально. К ранее выделенным из федерального бюджета 400 млн рублей добавят около 500 млн региональных средств. Подрядчик уже «зашел» на объект и занимается в данный момент демонтажем строительных конструкций.

Контракт стоимостью 400,25 млн рублей на преобразование роддома в военный госпиталь заключили еще 10 июля 2024 года. Этому, правда, предшествовало несколько провальных попыток и отказ в согласовании единственного участника закупки. Около месяца назад многомиллионный контракт получила компания «Русстрой» из Ингушетии. Подробности контракта с обновленной суммой пока не раскрываются.

Подрядчику, напомним, на выполнение ремонта здания площадью 5,5 тысяч кв. м отводится срок до 1 декабря 2025 года.

Добавим, что «Русстрой», учредителем которого выступает Магомед-Эмин Дениев, с июня работает также на еще одном важном объекте для Омска. Фирма за 1,14 млн рублей достраивает «скандальную» школу в микрорайоне Серебряный берег.

Сроки сдвинут. Проблемную школу в Серебряном береге достроит компания «Русстрой»
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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Омская область#Реконструкция#Подрядчик#Роддом#Новости#Госпиталь для ветеранов войн
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