Вдвое дороже планируемого. Бывший омский роддом реконструируют в военный госпиталь

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Вчера, 22 августа, губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал некоторые подробности по преобразованию здания бывшего роддома №5 в госпиталь для ветеранов войн. Последний сейчас расположен на Гагарина, но после ремонта должен перебраться в обновленное пятиэтажное здание на Рождественского.
Оказалось, что на ремонт потратят большую сумму, чем планировалось изначально. К ранее выделенным из федерального бюджета 400 млн рублей добавят около 500 млн региональных средств. Подрядчик уже «зашел» на объект и занимается в данный момент демонтажем строительных конструкций.
Контракт стоимостью 400,25 млн рублей на преобразование роддома в военный госпиталь заключили еще 10 июля 2024 года. Этому, правда, предшествовало несколько провальных попыток и отказ в согласовании единственного участника закупки. Около месяца назад многомиллионный контракт получила компания «Русстрой» из Ингушетии. Подробности контракта с обновленной суммой пока не раскрываются.
Подрядчику, напомним, на выполнение ремонта здания площадью 5,5 тысяч кв. м отводится срок до 1 декабря 2025 года.
Добавим, что «Русстрой», учредителем которого выступает Магомед-Эмин Дениев, с июня работает также на еще одном важном объекте для Омска. Фирма за 1,14 млн рублей достраивает «скандальную» школу в микрорайоне Серебряный берег.