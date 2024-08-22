Вдвое дороже планируемого. Бывший омский роддом реконструируют в военный госпиталь

Контракт стоимостью 400,25 млн рублей на преобразование роддома в военный госпиталь заключили еще 10 июля 2024 года. Этому, правда, предшествовало несколько провальных попыток и отказ в согласовании единственного участника закупки. Около месяца назад многомиллионный контракт получила компания «Русстрой» из Ингушетии. Подробности контракта с обновленной суммой пока не раскрываются.