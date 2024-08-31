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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Центральная улица города

Последний день лета-2024: фоторепортаж с дождливых улиц Омска

31 августа 2024, 13:03
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Центральная улица города
31 августа встретило омичей пасмурной и дождливой погодой. Несмотря на выходной день, в центре города было немноголюдно. Как прошёл заключительный день лета — показываем в фоторепортаже Города55.

Сегодня, 31 августа, заключительный день лета 2024 года в Омске. Прохладный ветер заставил омичей накинуть ветровки и свитера, а дождь — запастись зонтиками и капюшонами.

Сегодня на главных улицах не так многолюдно, как было в солнечные дни. Но в воздухе все равно витает особое настроение, ведь уже послезавтра первый учебный день. Омичи сидят в кофейнях, отдыхают с семьями, наслаждаются выходными перед новой рабочей неделей. В скверах и парках сияет чистотой мокрая после дождя плитка, а цветы выглядят напившимися и довольными.

Кстати, вечером в городе пройдет бесплатный концерт российского певца Niletto, он исполнит самые знаменитые хиты для омской публики на сцене Зеленого острова. Там омичи смогут потанцевать и погреться под зажигательную музыку. Однако стоит позаботиться заранее о наряде — на улице все еще льет дождь.

Омичи встречают осень под легким дождемОмичи встречают осень под легким дождем
Омичи встречают осень под легким дождем
Фото: gorod55.ru
Фонтаны в городе работают до первых заморозковФонтаны в городе работают до первых заморозков
Фонтаны в городе работают до первых заморозков
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Несмотря на хмурую погоду, в городе царит праздничное настроение: сегодня последний день лета, а завтра — первый день осени.Несмотря на хмурую погоду, в городе царит праздничное настроение: сегодня последний день лета, а завтра — первый день осени.
Несмотря на хмурую погоду, в городе царит праздничное настроение: сегодня последний день лета, а завтра — первый день осени.
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Омичи отдыхают в кофейнях, гуляют с семьей, наслаждаясь выходными перед новой рабочей неделей.Омичи отдыхают в кофейнях, гуляют с семьей, наслаждаясь выходными перед новой рабочей неделей.
Омичи отдыхают в кофейнях, гуляют с семьей, наслаждаясь выходными перед новой рабочей неделей.
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Трава и зелень в парках и скверах все еще яркие, не давая понять, что осень уже на пороге.Трава и зелень в парках и скверах все еще яркие, не давая понять, что осень уже на пороге.
Трава и зелень в парках и скверах все еще яркие, не давая понять, что осень уже на пороге.
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Мокрая плитка искрится чистотойМокрая плитка искрится чистотой
Мокрая плитка искрится чистотой
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Омичи вспомнили про дождевикиОмичи вспомнили про дождевики
Омичи вспомнили про дождевики
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Степаныч всегда в хорошем настроенииСтепаныч всегда в хорошем настроении
Степаныч всегда в хорошем настроении
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Кокетливые шортики всегда в трендеКокетливые шортики всегда в тренде
Кокетливые шортики всегда в тренде
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
Трава и зелень все еще яркие и насыщенные — не скажешь по ним, что осень совсем рядом.Трава и зелень все еще яркие и насыщенные — не скажешь по ним, что осень совсем рядом.
Трава и зелень все еще яркие и насыщенные — не скажешь по ним, что осень совсем рядом.
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
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