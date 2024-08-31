Последний день лета-2024: фоторепортаж с дождливых улиц Омска

Сегодня на главных улицах не так многолюдно, как было в солнечные дни. Но в воздухе все равно витает особое настроение, ведь уже послезавтра первый учебный день. Омичи сидят в кофейнях, отдыхают с семьями, наслаждаются выходными перед новой рабочей неделей. В скверах и парках сияет чистотой мокрая после дождя плитка, а цветы выглядят напившимися и довольными.