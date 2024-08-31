Последний день лета-2024: фоторепортаж с дождливых улиц Омска

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Сегодня, 31 августа, заключительный день лета 2024 года в Омске. Прохладный ветер заставил омичей накинуть ветровки и свитера, а дождь — запастись зонтиками и капюшонами.
Сегодня на главных улицах не так многолюдно, как было в солнечные дни. Но в воздухе все равно витает особое настроение, ведь уже послезавтра первый учебный день. Омичи сидят в кофейнях, отдыхают с семьями, наслаждаются выходными перед новой рабочей неделей. В скверах и парках сияет чистотой мокрая после дождя плитка, а цветы выглядят напившимися и довольными.
Кстати, вечером в городе пройдет бесплатный концерт российского певца Niletto, он исполнит самые знаменитые хиты для омской публики на сцене Зеленого острова. Там омичи смогут потанцевать и погреться под зажигательную музыку. Однако стоит позаботиться заранее о наряде — на улице все еще льет дождь.