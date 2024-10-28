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Рабочая неделя

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2024
Трудимся шесть дней подряд. В Омской области началась длинная рабочая неделя
28 октября, 03:56
Перенос выходного. Омичам предстоит шестидневная рабочая неделя в октябре
Жители Омска в конце октября будут трудиться шесть дней подряд, с 28 октября по 2 ноября, без привычного выходного в субботу.
1 октября, 05:55
Рабочая неделя начнется для омичей с новой неприятности
14 сентября, 07:46
Последний день лета-2024: фоторепортаж с дождливых улиц Омска
31 августа, 13:03
Зарплата до 72 тысяч. В омском правительстве ищут специалиста по закупкам
2 июля, 11:22
Уже на этой неделе. В июне омичей ждет короткая рабочая неделя
10 июня, 02:52
Весенний мини-отпуск: сколько выходных будет в мае 2024 года
9 апреля, 06:49
2023
Работа с загранпаспортами. В омской полиции требуется специалист-эксперт
3 ноября 2023, 02:31
По поручению Хоценко на решение вопросов жителей региона выделено 34,6 млн рублей
Средства были распределены после рабочих поездок и пойдут в бюджеты Павлоградского, Муромцевского, Седельниковского и Называевского районов.
6 октября 2023, 11:01

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