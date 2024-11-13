gorod55.ru
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Музыка

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Ноябрь
Омские музыканты стали частью «Музыкальной мастерской Юрия Розума»
13 ноября, 10:10
Сергей Лазарев, «Ночные снайперы» и звезды 80-х: какие концерты ждут омичей в ноябре
1 ноября, 03:00
Октябрь
SHAMAN возвращается: когда в Омске состоится концерт популярного певца
29 октября, 06:17
Количество уникальных пользователей из Омска на платформе NUUM выросло на 62%
21 октября, 05:46
Сентябрь
Омичи начали активно бронировать заведения для новогодней вечеринки
28 сентября, 08:50
«Убийцы» в городе. В Омске выступила электроклэш-группа из Томска
15 сентября, 10:48
Летов в метро и на сцене. В Омске прошли концерты памяти лидера «Гражданской обороны»
11 сентября, 04:57
«Такая долгая, счастливая жизнь». Как в Омске отметили 60-летие Егора Летова
10 сентября, 06:04
Пианист из Омска завоевал серебряную матрешку на фестивале музыки Kustendorf CLASSIC
5 сентября, 07:00
Больше тысячи омичей посетили IT-пикник от Сбера «жИТь в Омске»
3 сентября, 10:30
Август
Последний день лета-2024: фоторепортаж с дождливых улиц Омска
31 августа, 13:03
Танцевальные хиты. Музыкант из «25/17» выступит для омичей на фестивале
Он пообещал сыграть новые песни, которые написаны в электронном стиле. Также в Омске выступят кавер-группы и известный певец Niletto.
28 августа, 07:36
«Музыкальная мастерская Юрия Розума» провела конференцию для преподавателей
28 августа, 07:15
Гостья прошлогоднего Дня города в Омске выступила на 100-летии Кормиловского района
25 августа, 08:18
На частоте 90,1 FM. В Омске начала вещать новая радиостанция
23 августа, 10:54
«Мелодия» заявила о возобновлении производства виниловых пластинок
От представителей старейшего российского производителя пластинок фирмы «Мелодия» стало известно, что в скором времени производство планируют возобновить.
20 августа, 18:06
«Пошла жара». В Омске выступила популярная группа GAYAZOV$ BROTHER$
17 августа, 18:33
Опасные кровососы, «Штормфест» и затопленные дома. Омск в воскресенье
Итоги дня по версии Города55.
11 августа, 14:05
Зиплайн, пенная вечеринка и концерт «25/17». Как в Омске прошел фестиваль «Штормфест»
11 августа, 05:08
Омская «Шебалинка» в Москве: юный омич поступил на бюджет в «Гнесинку»
Борис Вольвач набрал 495 из 500 возможных баллов. Он занял одно из двух свободных мест по специальности «контрабас».
7 августа, 03:39

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