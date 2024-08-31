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Плитка

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Последний день лета-2024: фоторепортаж с дождливых улиц Омска
31 августа, 13:03
В Омске ищут подрядчика, который за 6 млн уложит плитку в сквере у Казачьего собора
27 июля, 07:28
«Сбросил чешую». В подземном переходе в центре Омска обвалилась плитка
1 апреля, 11:45
В Омске у ТЮЗа планируют установить макет земного шара диаметром 3,5 метра
15 марта, 05:03
Ремонт за 34 млн. Напротив омского политеха планируют благоустроить сквер
20 февраля, 08:50
2023
На стройке развязки у Ленинградского моста в Омске уже освоили почти 101 млн рублей
17 июня 2023, 06:00
2022
Многоуровневый тротуар. Возле новой «Арены» в Омске повело новую плитку
Омичи заметили разрушения на площадке перед ледовым дворцом.
5 октября 2022, 06:14

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