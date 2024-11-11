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Зелень

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2024
Комик Денис Дорохов призвал Виталия Хоценко вернуть Омску статус города-сада
Об этом артист попросил прямо со сцены во время своего концерта.
11 ноября, 13:09
Последний день лета-2024: фоторепортаж с дождливых улиц Омска
31 августа, 13:03
2023
Еще меньше зелени. В Омске согласовали вырубку 756 деревьев и 5,4 тыс. кв. м поросли
Значительную часть зеленых насаждений снесут у школ и детсадов.
2 марта 2023, 10:55
2022
Бесконечные вырубки. В Омске одобрили снос деревьев на «Зеленом острове» и у ТЮЗа
7 октября 2022, 06:03

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