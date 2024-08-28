Танцевальные хиты. Музыкант из «25/17» выступит для омичей на фестивале

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В Омске осталось несколько дней до старта большого музыкального и не только фестиваля OM FEST, который начинается 31 августа. Как рассказал участник известной группы 25/17, на закрытии фестиваля 7 сентября он выступит со своим сольным проектом Ant+Shift. В нем музыкант постарался отойти от стандартных «реперских» рифмовок про девушек, машины, дорогие вещи и другие блага, а сделать акцент на музыкальное оформление и новые электронные аранжировки с танцевальными мотивами.
«После 20 лет рэпа и рок-н-ролла я начинаю новую главу — EDM. Мой вариант декодинга — Eclectic Dance Music», — делится своими мыслями музыкант в группе своего проекта.
Напомним, что кроме музыкальных мероприятий, фестиваль предлагает лекции, кинопоказы, цифровые пикники и шоу, посвященные актуальным темам в сфере IT. Также омичи смогут попробовать новые блюда, удовлетворив свое гастрономическое любопытство.