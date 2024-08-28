Танцевальные хиты. Музыкант из «25/17» выступит для омичей на фестивале

В Омске осталось несколько дней до старта большого музыкального и не только фестиваля OM FEST, который начинается 31 августа. Как рассказал участник известной группы 25/17, на закрытии фестиваля 7 сентября он выступит со своим сольным проектом Ant+Shift. В нем музыкант постарался отойти от стандартных «реперских» рифмовок про девушек, машины, дорогие вещи и другие блага, а сделать акцент на музыкальное оформление и новые электронные аранжировки с танцевальными мотивами.