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Танцевальные хиты. Музыкант из «25/17» выступит для омичей на фестивале

28 августа 2024, 07:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

Антон Завьялов из «25/17» выступит для омичей на фестивале

Он пообещал сыграть новые песни, которые написаны в электронном стиле. Также в Омске выступят кавер-группы и известный певец Niletto.

В Омске осталось несколько дней до старта большого музыкального и не только фестиваля OM FEST, который начинается 31 августа. Как рассказал участник известной группы 25/17, на закрытии фестиваля 7 сентября он выступит со своим сольным проектом Ant+Shift. В нем музыкант постарался отойти от стандартных «реперских» рифмовок про девушек, машины, дорогие вещи и другие блага, а сделать акцент на музыкальное оформление и новые электронные аранжировки с танцевальными мотивами.

«После 20 лет рэпа и рок-н-ролла я начинаю новую главу — EDM. Мой вариант декодинга — Eclectic Dance Music», — делится своими мыслями музыкант в группе своего проекта.

Напомним, что кроме музыкальных мероприятий, фестиваль предлагает лекции, кинопоказы, цифровые пикники и шоу, посвященные актуальным темам в сфере IT. Также омичи смогут попробовать новые блюда, удовлетворив свое гастрономическое любопытство.

Для омичей в дни фестиваля «OM FEST» подготовят цифровое меню
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#Кристина Антоносян#Общество#Музыка#Музыкант#Омск#Новости#Концерт
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