Приятный сюрприз. Стала известна новая дата бабьего лета в Омской области

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Как сообщает сервис визуализации погоды Ventusky, сентябрь в Омской области начнется с неприятных сюрпризов. Всю неделю, с 1 по 7 сентября, температура воздуха в регионе будет стабильной — в пределах +11… +15 градусов. Также с воскресенья по четверг ожидаются дожди. Но, несмотря на это, погода все-таки порадует омичей.
Так, по прогнозу синоптиков, после дождливой недели, с 8 сентября в Омской области начнет теплеть. С этого дня и до вторника, 10 сентября, столбик термометра будет держаться в пределах +17… +21 градуса. 11 и 12 сентября станет чуть прохладнее — температура опустится до +16 градусов, а 13 сентября снова поднимется до +18 градусов. Что примечательно, в этот период, по предварительным данным, почти не прогнозируются дожди.
После резкого похолодания и непрекращающихся осадков этот период и может стать «бабьим летом». Отметим, что потепление в регион принесет антициклон с Урала.