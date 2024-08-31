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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Антициклон с Урала принесет в Омскую область бабье лето: дата

Приятный сюрприз. Стала известна новая дата бабьего лета в Омской области

31 августа 2024, 11:08
Фото: 1MI

Антициклон с Урала принесет в Омскую область бабье лето: дата

Но перед этим нужно выдержать неделю непрекращающихся дождей.

Как сообщает сервис визуализации погоды Ventusky, сентябрь в Омской области начнется с неприятных сюрпризов. Всю неделю, с 1 по 7 сентября, температура воздуха в регионе будет стабильной — в пределах +11… +15 градусов. Также с воскресенья по четверг ожидаются дожди. Но, несмотря на это, погода все-таки порадует омичей.

Так, по прогнозу синоптиков, после дождливой недели, с 8 сентября в Омской области начнет теплеть. С этого дня и до вторника, 10 сентября, столбик термометра будет держаться в пределах +17… +21 градуса. 11 и 12 сентября станет чуть прохладнее — температура опустится до +16 градусов, а 13 сентября снова поднимется до +18 градусов. Что примечательно, в этот период, по предварительным данным, почти не прогнозируются дожди.

После резкого похолодания и непрекращающихся осадков этот период и может стать «бабьим летом». Отметим, что потепление в регион принесет антициклон с Урала.

Стал известен прогноз погоды в Омске на День знаний
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Температура#Дождь#Синоптики#Бабье лето
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