Приятный сюрприз. Стала известна новая дата бабьего лета в Омской области

Так, по прогнозу синоптиков, после дождливой недели, с 8 сентября в Омской области начнет теплеть. С этого дня и до вторника, 10 сентября, столбик термометра будет держаться в пределах +17… +21 градуса. 11 и 12 сентября станет чуть прохладнее — температура опустится до +16 градусов, а 13 сентября снова поднимется до +18 градусов. Что примечательно, в этот период, по предварительным данным, почти не прогнозируются дожди.