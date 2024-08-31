gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Трава

Выбрать дату
Август
Последний день лета-2024: фоторепортаж с дождливых улиц Омска
31 августа, 13:03
Июль
Вода прибывает. В Омске не удается ликвидировать затопление на Окружной дороге
Из-за дождливых дней дорожники ежедневно откачивают воду. Кроме того, ремонтируется дорожное полотно, а в парках убирают излишнюю траву.
29 июля, 07:00
Пути в воде. Из-за дождя дептранс поменял маршруты сразу трех омских трамваев
23 июля, 03:07
В омском саду «Сибирь» при покосе травы снесли семь молодых деревьев
3 июля, 10:29
Июнь
Омские специалисты заботятся о своевременной уборке травы в городе
Работы проходят регулярно, но захватить одномоментно все участки невозможно.
18 июня, 08:02
Май
159 пожаров за неделю. В Омской области во время пожара погибли два человека
В региональном МЧС подвели итоги прошедшей недели. Было зарегистрировано 159 пожаров, в результате которых погибли два человека. Большинство возгораний произошло из-за травы и мусора.
20 мая, 07:10
Апрель
Первые итоги. С начала сезона в Омской области клещи покусали 26 детей и 21 взрослого
23 апреля, 07:46

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика