159 пожаров за неделю. В Омской области во время пожара погибли два человека

В региональном МЧС подвели итоги прошедшей недели. Было зарегистрировано 159 пожаров, в результате которых погибли два человека. Большинство возгораний произошло из-за травы и мусора.