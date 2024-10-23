gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Скверы

Выбрать дату
2024
Компания Ольшанских добилась разрешения на застройку сквера на Красном пути
23 октября, 04:45
Последний день лета-2024: фоторепортаж с дождливых улиц Омска
31 августа, 13:03
Срубили 58 деревьев, высадят только 43: в Омске отчитались о «новом сквере»
30 августа, 09:09
Не ходить босиком. В Омске начнут массовую осеннюю обработку от клещей
В течение этого времени жителям города рекомендуют избегать босоногих прогулок, а также не разрешать своим животных жевать траву и другие растения. Обработка продлится до октября.
23 августа, 08:29
Омские бизнесмены Ольшанские подали иск против мэрии из-за сквера на Красном пути
9 августа, 05:58
«Он уже симпатичный»: в одном из омских скверов установят «кота ученого»
19 июля, 08:15
Близки к срыву сроков. Прокурор проверил ход строительства сквера в Омской области
И. о. прокурора Нововаршавского района побывал в сквере, который строится по нацпроекту, и указал подрядчику на недостатки при выполнении работ.
11 июля, 10:44
Началась подготовка. В этом году омичи увидят больше 250 тысяч цветов на «Флоре»
11 июля, 07:25
Благоустройство с пластиковыми ведрами: каким стал сквер на улице Челюскинцев
4 июля, 12:13
Омичи начали выбирать новые территории для благоустройства
21 марта, 03:51
Омских озеленителей подключат к уборке снега
Администрация города Омска продолжает рассказывать о мероприятиях по уборке снега с улиц и общественных пространств.
28 января, 09:37
Звенит январская вьюга. В мэрии Омска рассказали, на каких улицах уберут снег
Директор управления дорожного хозяйства Галина Зурнаджан рассказал, на каких улицах города дорожные службы будут чистить снег после метели.
15 января, 06:49
2023
Хоценко рассказал про проекты по благоустройству в рамках акции «Решают люди»
14 декабря 2023, 04:02
Сквер у омского «Либеров-центра» получил название
Омский горсовет принял соответствующее постановление.
13 декабря 2023, 10:53
Из состава «Рябиновой мечты» в Омске выделили новый сквер
9 ноября 2023, 09:10
«Брусника» вложит 40 млн рублей в строительство сквера на Левом берегу Омска
Сквер станет частью первой очереди района «Кварталы Драверта» и расположится вдоль улицы Шаронова.
9 октября 2023, 09:38

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика