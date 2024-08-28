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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Розыск Павла Дурова, обман тысяч горожан и новогодние подарки. Омск сегодня

Розыск Павла Дурова, обман тысяч горожан и новогодние подарки. Омск сегодня

28 августа 2024, 14:01
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске ищут Павла Дурова.

Корреспондент Города55 сегодня обнаружил настоящие ориентировки на «пропавшего» во Франции создателя популярного мессенджера. Как следует из развешанных по городу объявлений, последний раз его видели именно там. Ну, а в случае наличия хоть каких-то сведений о «пропавшем» — авторы объявлений просят обратиться в полицию. На всякий случай напомним, что Павел Дуров был задержан 25 августа полицией Франции — до этого он был объявлен в розыск.

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Новость №2. Обман под не самым лучшим поводом.

Увы, кроме относительно юмористических новостей, множество горожан сегодня могли испытать обиду и даже негодование — особенно те, кто когда-то решил помочь девушке, увлекающейся спортом и борющейся с раком. Вот только их усилия, к сожалению, были зря — оказывается, девушка все это время только поддерживала миф о своем заболевании:

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Новость №3. Первые веяния Нового года.

Омская мэрия решила подготовится к праздникам загодя: сегодня Городу55 стало известно об аукционе, в ходе которого будет определен поставщик порядка 12 тыс сладких новогодних подарков. Как правило, администрация делает подарки для детей, оказавшихся в не самой приятной жизненной ситуации, например, сиротам или воспитанникам детских домов. Но, пока это официально не подтверждено — категории получателей будут известны только в ноябре.

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