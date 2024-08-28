Розыск Павла Дурова, обман тысяч горожан и новогодние подарки. Омск сегодня

Корреспондент Города55 сегодня обнаружил настоящие ориентировки на «пропавшего» во Франции создателя популярного мессенджера. Как следует из развешанных по городу объявлений, последний раз его видели именно там. Ну, а в случае наличия хоть каких-то сведений о «пропавшем» — авторы объявлений просят обратиться в полицию. На всякий случай напомним, что Павел Дуров был задержан 25 августа полицией Франции — до этого он был объявлен в розыск.