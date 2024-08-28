Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Корреспондент Города55 сегодня обнаружил настоящие ориентировки на «пропавшего» во Франции создателя популярного мессенджера. Как следует из развешанных по городу объявлений, последний раз его видели именно там. Ну, а в случае наличия хоть каких-то сведений о «пропавшем» — авторы объявлений просят обратиться в полицию. На всякий случай напомним, что Павел Дуров был задержан 25 августа полицией Франции — до этого он был объявлен в розыск.
Увы, кроме относительно юмористических новостей, множество горожан сегодня могли испытать обиду и даже негодование — особенно те, кто когда-то решил помочь девушке, увлекающейся спортом и борющейся с раком. Вот только их усилия, к сожалению, были зря — оказывается, девушка все это время только поддерживала миф о своем заболевании:
Омская мэрия решила подготовится к праздникам загодя: сегодня Городу55 стало известно об аукционе, в ходе которого будет определен поставщик порядка 12 тыс сладких новогодних подарков. Как правило, администрация делает подарки для детей, оказавшихся в не самой приятной жизненной ситуации, например, сиротам или воспитанникам детских домов. Но, пока это официально не подтверждено — категории получателей будут известны только в ноябре.