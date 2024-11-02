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Город55

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Ноябрь
Самокаты пропадают с улиц. Сервис кикшеринга завершил сезон в Омске
2 ноября, 04:53
Октябрь
Мэрия Омска планирует купить автобус за 12,5 млн для иностранных делегаций
29 октября, 08:12
Все только начинается. В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью школьников
28 октября, 11:39
На ремонт затопленных дорог в Усть-Ишиме направят 7,8 млн рублей
18 октября, 09:41
Концерт омской группы «5УТРА» перенесли на следующий год
Время останется прежним, а приобретенные ранее билеты будут действительными.
17 октября, 05:55
Улицу заливает кипятком. В Омске прорвало трубу на Космическом проспекте
Инцидент произошел из-за повреждения на подземной теплотрассе.
16 октября, 04:08
В Омске одобрили проект строительства школы на Завертяева за 1,3 млрд рублей
15 октября, 05:55
Заменят окна и защитят от голубей. В Омске хотят отремонтировать театр Л. Ермолаевой
Аукцион появился на сайте госзакупок. Администрация ищет подрядчика, который разработает необходимую документацию.
14 октября, 06:01
Дом на колесах, необычное путешествие и неминуемые победы. Омск в воскресенье
13 октября, 14:21
До 210 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят архитекторам в области
10 октября, 06:01
Сроком на год. В Омске переназначили на пост заместителя министра Андрея Игнатчика
Полномочия Игнатчика будут действовать год. До этого он уже занимал кресло чиновника.
7 октября, 06:27
Перед наступающей зимой. В Омске за 2,9 млн продают цех по пошиву пуховиков
4 октября, 08:21
Длинная пробка. Омичи не оценили новый режим светофора в Нефтяниках
4 октября, 03:10
Сентябрь
Вот это судак! Омич выловил огромную рыбину в Иртыше
В августе и сентябре рыболовы часто вылавливают огромных щук и судаков.
30 сентября, 05:35
Омич отжался на спор 239 раз и получил инфаркт миокарда
26 сентября, 03:05
Дети болеют: в Омске массово закрывают школьные классы на карантин
23 сентября, 06:47
В мэрии Омска открылись вакансии для замдиректоров департаментов. Сколько им платят
20 сентября, 05:50
Необходимо полмиллиарда. В Омске готовятся поменять тарифы на общественный транспорт
18 сентября, 05:06
В Омске ищут подрядчика, который за 250 млн займется благоустройством Парка Победы
17 сентября, 10:50
Карантин. В Омске из-за высокой заболеваемости 85 классов ушли на дистант
17 сентября, 06:52

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