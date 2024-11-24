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Девушка

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2024
Омичи рассказали о выпавшей из окна девушке в Амурском поселке
24 ноября, 05:03
Подрались из-за девушки. Конфликтом омских подростков заинтересовался Бастрыкин
21 октября, 09:26
Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет
21 октября, 02:50
Розыск Павла Дурова, обман тысяч горожан и новогодние подарки. Омск сегодня
28 августа, 14:01
Гостила у знакомого. В Кировском округе Омска нашли пропавшую девушку из Хакасии
26 июня, 02:56
Вылетел на тротуар. В Омске накажут водителя, наехавшего на пешеходов в центре города
16 апреля, 06:25
Шок. Омич сообщил о девушке, упавшей из окна 7 этажа минувшей ночью
31 марта, 13:24
Сибиряк лишился денег и хорошего настроения из-за желания вызвать проститутку
Мужчина перевел деньги мошенникам.
26 февраля, 08:37
2023
В шаге от трагедии. В Омске полицейский спас девушку от падения с моста
Мужчина ехал домой, когда увидел скопление людей на мосту.
25 мая 2023, 05:26
2022
После поездки в такси омичка осталась без денег и украшений
Помимо девушки в такси находился еще один неизвестный пассажир.
22 декабря 2022, 11:28
Отчаянный Ромео. Омич хотел вызволить возлюбленную из ТЦ путем эвакуации
Поссорившись с молодым человеком, девушка зашла в торговый центр и не хотела выходить. Тогда омич решил устроить эвакуацию.
19 декабря 2022, 09:19
Это не любовь. Омич без водительских прав решил угнать машину своей девушки
Далеко уехать парень не смог и остановился на Иртышской набережной.
3 октября 2022, 10:07
Молодая омичка без прав неудачно прокатилась на квадроцикле
Девушка не справилась с управлением и упала с транспортного средства.
15 сентября 2022, 12:36

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