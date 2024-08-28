Мэрия планирует закупить для детей новогодние подарки на 7,5 млн рублей

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Мэрия Омска ищет поставщика новогодних подарков. На эти цели готовы выделить 7,5 млн рублей. Заявки от поставщиков принимают до 5 сентября.
Согласно документам на сайте госзакупок, в каждый подарок должен входить молочный шоколад, батончики, желейные, кремовые, вафельные и пралиновые конфеты, суфле, халва, грильяж, помадные конфеты и карамель. Максимальная цена одного набора — 626 рублей.
«Поставка товара осуществляется с 8 ноября по 13 декабря 2024 года включительно, отдельными партиями в количестве согласно заявкам заказчика», — говорится в документах.
Как правило, мэрия дарит подарки детям из малообеспеченных семей, воспитанникам детских домов, сиротам. Город55 уточнил в администрации, сколько всего будет наборов.
«Категории детей будут уточнены не ранее ноября, а количество подарков будет определено по результатам аукциона», — сообщили в мэрии.
Однако, исходя из цены контракта, можно подсчитать, что всего необходимо будет собрать около 12 тысяч сладких подарков.
Аналогичные подарки ежегодно закупает и областное правительство. Так, в прошлом году на эти цели выделили больше 19 млн рублей.