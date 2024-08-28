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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

Мэрия планирует закупить для детей новогодние подарки на 7,5 млн рублей

Мэрия планирует закупить для детей новогодние подарки на 7,5 млн рублей

28 августа 2024, 10:56
Фото: gorod55.ru
Как правило, администрация города дарит подарки детям из малообеспеченных семей, воспитанникам детских домов, сиротам.

Мэрия Омска ищет поставщика новогодних подарков. На эти цели готовы выделить 7,5 млн рублей. Заявки от поставщиков принимают до 5 сентября.

Согласно документам на сайте госзакупок, в каждый подарок должен входить молочный шоколад, батончики, желейные, кремовые, вафельные и пралиновые конфеты, суфле, халва, грильяж, помадные конфеты и карамель. Максимальная цена одного набора — 626 рублей.

«Поставка товара осуществляется с 8 ноября по 13 декабря 2024 года включительно, отдельными партиями в количестве согласно заявкам заказчика», — говорится в документах.

Как правило, мэрия дарит подарки детям из малообеспеченных семей, воспитанникам детских домов, сиротам. Город55 уточнил в администрации, сколько всего будет наборов.

«Категории детей будут уточнены не ранее ноября, а количество подарков будет определено по результатам аукциона», — сообщили в мэрии.

Однако, исходя из цены контракта, можно подсчитать, что всего необходимо будет собрать около 12 тысяч сладких подарков.

Аналогичные подарки ежегодно закупает и областное правительство. Так, в прошлом году на эти цели выделили больше 19 млн рублей.

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#Евгений Игишев#Общество#Мэрия Омска#Конфеты#Закупки#Сладости#Новогодние подарки
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