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Обман

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Ноябрь
«Стало интересно». Как трейдер-любовник обманул омичку на сайте знакомств
19 ноября, 05:19
Август
Розыск Павла Дурова, обман тысяч горожан и новогодние подарки. Омск сегодня
28 августа, 14:01
«Хайп на истории». Омичка, собиравшая деньги на борьбу с раком, оказалась обманщицей
28 августа, 08:58
Деньги, машины, квартиры. Экс-председатель омского ЖСК «наворовал» на 21 млн рублей
14 августа, 04:06
Липовые дипломы. Омичка «заработала» 2,2 миллиона на фиктивном обучении безработных
Руководительница учебного центра заключила контракты с центрами занятости на переобучение граждан. Само обучение почти не проводилось, зато фиктивные документы о прохождении курсов предоставлялись.
8 августа, 05:12
Июль
В Омске врач перевела мошенникам 2 млн рублей, которые копила 10 лет
Потерпевшей сообщили, что с ее счета неизвестные отправили деньги на Украину.
27 июля, 06:49
Май
Звонок ценою в миллионы. Мошенники лишили омича денег и пытались обмануть его супругу
За один вечер обычный водитель «познакомился» с «сотрудниками» пенсионного фонда, Госуслуг и даже Центробанка — к сожалению, все они были мошенниками.
26 мая, 08:17
Апрель
Попросили коды из смс. Омичка набрала кредитов и отправила мошенникам 1,4 млн
Заявительница поняла, что ее обманули, когда в очередном банке, где она пыталась взять новый кредит, ей отказали в займе.
30 апреля, 06:02
Попалась на удочку мошенников. Пожилая омичка потеряла миллион на «инвестициях»
20 апреля, 06:23
Спускал все на ставки. Омич украл пенсию у бабушки и обчистил трех знакомых ради игр
Молодой человек имел пагубную страсть к азартным играм и был готов на многое, чтобы найти деньги. Он обманывал своих близких и крал у них деньги, а также обворовывал девушек, с которыми знакомился в соцсетях.
20 апреля, 05:47
Обманчивый рынок. Житель Омской области потерял 4,5 млн рублей на мошеннической бирже
50-летний мужчина увидел объявление о дополнительном заработке для родившихся в СССР.
7 апреля, 07:34
Добрались до губернатора. Хоценко предупредил омичей о мошенничестве от его имени
3 апреля, 11:24
Март
Все новые и новые уловки. Преподаватель омского вуза перевел мошенникам 7 млн рублей
30 марта, 05:14
Ради просмотров. 9-летняя омичка взяла два кредита на мать после общения с аферистами
18 марта, 10:23
Февраль
Омский следком возбудил уголовное дело по факту обмана дольщиков
На недостроенном объекте в ходе рабочей поездки в Омск побывал заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.
6 февраля, 15:03
Жительница Омской области отдала больше 100 тысяч рублей лжесотруднику Госуслуг
Мошенник убедил женщину, что ее средства в опасности, после чего она перевела их на счет аферистов.
6 февраля, 11:51
Хитрые схемы. 52-летняя омичка потеряла более миллиона рублей на фиктивном заработке
4 февраля, 10:06
Январь
Наказание за доставку. В Омской области заключили под стражу курьеров-мошенников
По информации от пресс-службы региональной прокуратуры, 22 января 2024 года девушки 19 и 23 лет забрали деньги у пенсионерок, которых обманули мошенники.
29 января, 10:10
Оптовый обман. В Омске вступил в силу приговор местному жителю за «продажу» сахара
По информации от пресс-службы региональной прокуратуры, Омский областной суд проверил законность и обоснованность приговора по уголовному делу в отношении 56-летнего омича.
29 января, 03:49
Пожилой омич лишился денег, пытаясь посмотреть интимные фото виртуальной знакомой
Мошенники похитили со счета мужчины больше 17 тысяч рублей.
27 января, 10:12

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