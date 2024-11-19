Спускал все на ставки. Омич украл пенсию у бабушки и обчистил трех знакомых ради игр

Молодой человек имел пагубную страсть к азартным играм и был готов на многое, чтобы найти деньги. Он обманывал своих близких и крал у них деньги, а также обворовывал девушек, с которыми знакомился в соцсетях.