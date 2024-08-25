Во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова

До задержания Павел Дуров находился в списке разыскиваемых лиц Франции: по данным местных журналистов, на миллиардера также был выдан ордер на обыск от судебной полиции. Причиной пристального внимания силовых ведомств стала профессиональная деятельность Павла Дурова: сообщается, что основатель мессенджера посодействовал злоумышленникам, совершавших преступления с использованием Telegram — например, оборот наркотических препаратов, поскольку не позаботился о модерации подобного «контента» или не сообщил о нем властям.