Во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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По информации издания «Новые известия», ссылающегося на местные телеканалы, Павел Дуров был задержан вчера в аэропорту Ле-Бурже — практически на трапе собственного бизнес-джета. Во Францию предприниматель прибыл из Азербайджана, где, предположительно, могла быть организована его встреча с Владимиром Путиным (Президент РФ находился там с официальным визитом).
До задержания Павел Дуров находился в списке разыскиваемых лиц Франции: по данным местных журналистов, на миллиардера также был выдан ордер на обыск от судебной полиции. Причиной пристального внимания силовых ведомств стала профессиональная деятельность Павла Дурова: сообщается, что основатель мессенджера посодействовал злоумышленникам, совершавших преступления с использованием Telegram — например, оборот наркотических препаратов, поскольку не позаботился о модерации подобного «контента» или не сообщил о нем властям.
Соответственно, в суде предпринимателю придется отвечать сразу по нескольким статьям уголовного законодательства Франции, а именно — соучастие, терроризм, незаконный оборот наркотических препаратов, сокрытие преступлений, порнографический контент с участием несовершеннолетних. Судебное заседание запланировано на это воскресение.
Отметим, что Павел Дуров получил французское гражданство в 2021 году, однако с того момента, как ему стало известно об уголовном преследовании, миллиардер не появлялся во Франции — напомним, что головной офис мессенджера Telegram находится в Дубае.
На задержание отреагировали и российские власти: вице-спикер Государственной думы, Владислав Даванков, обратился в МИД с просьбой добиться освобождения основателя мессенджера — в противном случае французские власти могут получить личные данные пользователей мессенджера, а само задержание может носить политический характер.
Напомним, за последнюю неделю в Омской области (и других регионах России тоже) наблюдались серьезные перебои в работе мессенджера — за один день случилось фактически два крупных сбоя, из-за которого нарушилась отправка сообщений, работа мультимедиа и многое другое.