«Хайп на истории». Омичка, собиравшая деньги на борьбу с раком, оказалась обманщицей

По словам воркаутера, «додумывать» что-либо ему не хотелось — девушка верила и ему, и его команде, пользуясь их поддержкой, но потом начали появляться первые «проколы» в «легенде»: пластырь, приклеенный на место катетера для химиотерапии, был на шее, а не на руке, внезапное увольнение с работы, якобы из-за заболевания. Все это и подтолкнуло мужчину проверить медицинские документы девушки — тем более, недавно она как раз поделилась новостью о том, что появился подходящий донор костного мозга.