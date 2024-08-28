«Хайп на истории». Омичка, собиравшая деньги на борьбу с раком, оказалась обманщицей

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Городской портал «NGS.55» поделился шокирующими подробностями о деятельности одной из своих героинь интервью: выяснилось, что диагноз, о котором девушка все это время рассказывала, оказался очень далек от реальности — раскрыть обман удалось ее коллеге по увлечениям и, к сожалению, уже настоящему диагнозу.
Как сообщили в издании, мужчина, с которым девушка долгое время общалась, быстро смог найти «точки соприкосновения»: оба увлечены спортом — воркаут и силовые упражнения, — и оба столкнулись с опасным диагнозом, острым лейкозом. Однако, как недавно рассказал мужчина, со временем его многое начало настораживать в поведении омички.
Первое на что обратил внимание мужчина — это на фотографии в социальных сетях обманщицы: к тому моменту девушка начала вести свой блог, где публиковала свои фото и мотивирующие видео, ведь даже несмотря на «заболевание» девушка планировала стать рекордсменкой. Но одной детали хватило, чтобы задуматься о правдоподобии всей истории: слишком высокая активность «пациента» — омичка принимала участие и в марафонах, побывала на соревнованиях в Тюмени и продолжала готовиться к установке рекорда по подтягиваниям.
По словам воркаутера, «додумывать» что-либо ему не хотелось — девушка верила и ему, и его команде, пользуясь их поддержкой, но потом начали появляться первые «проколы» в «легенде»: пластырь, приклеенный на место катетера для химиотерапии, был на шее, а не на руке, внезапное увольнение с работы, якобы из-за заболевания. Все это и подтолкнуло мужчину проверить медицинские документы девушки — тем более, недавно она как раз поделилась новостью о том, что появился подходящий донор костного мозга.
Эта информация и раскрыла весь обман: документы были подложными, а клиника, которая якобы сообщила о наличии донора и вовсе не имела права на подобные поиски. К слову, врачи, «подписавшие» все необходимые бумаги, тоже были липовыми — их попросту не существовало.
Опасения подтвердились — представители Красного Креста, занимавшиеся подбором донора для девушки, также сообщили о недостоверности документов: Федеральный регистр доноров костного мозга, как и медорганизация, где проводились исследования, сообщили, что обманщица к ним и не обращалась. Проверка областного Министерства здравоохранения только подтвердила несостоятельность всех представленных документов.
Сама девушка в своих социальных сетях опубликовала извинения, а в разговоре с корреспондентом «NGS.55» отметила, что не уверена в своем диагнозе: анализы были очень похожи на лейкоз, а сбор средств был объявлен по предложению друзей. По словам девушки, собранные деньги не были потрачены — их вскоре вернут отправителям. Остаток суммы (не востребованные или средства с утраченными реквизитами) будет перечислен на благотворительность.