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Сироты

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2024
Снова «уголовка: директор омского дома-интерната поселил знакомую в чужую квартиру
31 октября, 10:01
Розыск Павла Дурова, обман тысяч горожан и новогодние подарки. Омск сегодня
28 августа, 14:01
Рухнувшая стена пивзавода, сироты без квартир и повышение цены проезда. Омск сегодня
19 июля, 14:09
Бастрыкин отреагировал на жалобу омской сироты, которая получила жилье на болоте
26-летняя сирота из Омской области обратилась к главе СК за помощью и рассказала об ущемлении прав: ей выдали жилое помещение, к которому невозможно подобраться.
14 июня, 11:23
Авария с участием замминистра, штормовое предупреждение и жилье сирот. Омск сегодня
14 февраля, 14:30
Есть контакт. В минимущества отреагировали на отсутствие отопления в доме детей-сирот
14 февраля, 12:42
Усыновляют чаще малышей. Омичи забрали из детских домов 159 сирот в прошлом году
31 января, 12:14
Омские школьники смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Объясняем почему
Для учащихся тех школ, которые будут закрыты на капитальный ремонт, будет предоставляться льгота на проезд, согласно постановлению мэра Омска.
26 января, 03:20
2023
Жестокий обман. В Омске осудили воспитателя интерната за кражу у инвалида-сироты
Женщина в течение двух лет всячески просила молодого человека помочь ей с материальным положением.
12 декабря 2023, 12:20
Разбирательства прокуратуры. В Омской области оказались переполнены детские дома
Сотрудники надзорного ведомства держали на протяжении этого года на контроле вопрос перераспределения детей в учреждениях.
27 ноября 2023, 13:14
В Омске с учителя математики взыщут 15 тысяч за унижение девочки-сироты
Средства пойдут в качестве моральной компенсации ребенку.
28 сентября 2023, 04:55
Омским сиротам выделят дополнительные сертификаты на приобретение жилья
Сегодня в министерстве строительства Омской области начали выдавать дополнительную партию сертификатов на покупку недвижимости в собственность.
7 августа 2023, 12:30
Глава СК Бастрыкин взял на контроль нападение на сироту в Омской области
Председатель следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту незаконных действий в отношении сироты.
24 июля 2023, 13:48
Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после обращения сироты из Омска
Девушке не предоставляют положенное по закону жилье.
23 июля 2023, 06:04
В Омске осужденный получил ключи от новой квартиры, пребывая в колонии
Он является сиротой, так что по закону ему предоставляется жилье.
29 июня 2023, 03:07
Сироты из Омской области получат квартиры вне очереди за участие в СВО
Право распространится на мобилизованных, добровольцев и контрактников.
22 июня 2023, 10:28
Выделили более 1 млрд рублей. В Омской области купили 147 квартир для детей-сирот
27 марта 2023, 11:00
Участвующих в СВО выпускников омских детдомов обеспечат жильем в первую очередь
Жилищные сертификаты детям-сиротам начали выдавать в прошлом году. Всего за 2022 год в Омской области такой документ получил 201 человек.
17 февраля 2023, 05:31
Загадочное пожертвование. В омский дом малютки подбросили конверт с деньгами
Сотрудникам дома малютки пришлось вызывать полицию из-за свертка от неизвестного мужчины.
16 февраля 2023, 11:02

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