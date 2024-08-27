Под надежной опекой. Омские приставы забрали из неблагополучной семьи 13-летнего сына

Ситуация изменилась с возвращением домой матери ребенка: ей представители закона уже смогли разъяснить все аспекты ситуации, а также объяснить, что скандал в момент передачи ребенка может серьезно повредить его психологическому состоянию. Вот только попав в помещение, сразу обнаружить ребенка не удалось. Но — сразу стали причины претензий со стороны органов опеки: дом не отвечал даже минимальным требованиям для полноценного проживания и обучения ребенка — антисанитария, разбросанные вещи и мусор на полу. В ходе осмотра дома ребенка удалось обнаружить в подвале — сейчас он находится на попечении органов опеки, в лучших условиях и под защитой государства.