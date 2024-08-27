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Published Сегодня, 08:41

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Updated Сегодня, 08:50

иллюстрация

Под надежной опекой. Омские приставы забрали из неблагополучной семьи 13-летнего сына

27 августа 2024, 08:41
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омские приставы забрали из неблагополучной семьи ребенка, спрятанного в погребе

Просто так изъять ребенка у сотрудников ведомства не получилось: родители, лишенные прав, долгое время не пускали приставов, а ребенка спрятали в подвале.

Как рассказали в пресс-центре областного управления ФССП, сотрудники ведомства посетили один из частных домов на улице Дзержинского в Ленинском округе: по обращению органов опеки суд вынес решение о лишении родительских прав проживающей там семьи и изъятию ребенка.

Однако, как отметил представитель пресс-службы, исполнение подобных решений является достаточно проблемным — так случилось и в этот раз: прибывшим к месту жительства ребенка сотрудникам опеки и приставам не сразу удалось «найти общий язык» с родителями 13-летнего мальчика. Как отмечается в сообщении ведомства, на тот момент дома находился отец ребенка, но узнав о цели визита приставов, отказался даже открыть им дверь.

Ситуация изменилась с возвращением домой матери ребенка: ей представители закона уже смогли разъяснить все аспекты ситуации, а также объяснить, что скандал в момент передачи ребенка может серьезно повредить его психологическому состоянию. Вот только попав в помещение, сразу обнаружить ребенка не удалось. Но — сразу стали причины претензий со стороны органов опеки: дом не отвечал даже минимальным требованиям для полноценного проживания и обучения ребенка — антисанитария, разбросанные вещи и мусор на полу. В ходе осмотра дома ребенка удалось обнаружить в подвале — сейчас он находится на попечении органов опеки, в лучших условиях и под защитой государства.

По словам представителя пресс-службы ведомства, кроме нарушений условий проживания, родители не испытывали интереса и к жизни ребенка, что позже привело и к жалобам со стороны школы и соседей: ребенок состоял на учете, ввязывался в конфликты и даже был уличен в кражах.

Как подчеркивается в сообщении пресс-службы ФССП, работа ведомства по таким социально-значимым исполнительным является приоритетной, поскольку направлена на обеспечение безопасности детей, а также защиту их прав.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Школа#Ребенок#Преступность#Семья#Новости#Приставы#Опека#Изъятие#Подвал#Лишение родительских прав#Конфликты
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