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На окраинах Омска и в садовых товариществах оператор Т2 усилил сеть 4G
6 декабря, 05:25
«Плакать хочется»: как затопленные дачи в омском Осташково сковывает льдом
1 ноября, 11:51
Затопленные дачи, нашествие летучих мышей и непригодные дома. Омск сегодня
10 сентября, 15:11
В омских селах и СНТ ввели режим повышенной готовности из-за подтопления
5 сентября, 14:58
Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением
29 августа, 03:18
Подтопление дачных участков, проезд за 100 рублей и новая вырубка. Омск сегодня
16 августа, 14:33
Все дачи в воде. Омичи бьют тревогу из-за затопления территории СНТ «Каучук»
29 мая, 10:33
Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей
2 февраля, 10:41
2023
«Топит фекалиями». Омичи пожаловались на слив сточных вод в СНТ «Рассвет»
29 марта 2023, 04:49

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