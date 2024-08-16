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Стадион «Сибирского нефтяника» на проспекте Мира

«Выпилят, и что останется?»: в Омске у Советского парка из-за стройки срубят деревья

16 августа 2024, 10:20
Фото: yandex.ru/maps
Стадион «Сибирского нефтяника» на проспекте Мира

В Омске возле Советского парка срубят деревья ради центра настольного тенниса

Зона застройки, по словам представителя спортшколы, составит примерно 4000 «квадратов». Деревья, приговоренные к вырубке, попадают в нее.

Городу55 стало известно, что в Нефтяниках, вблизи Советского парка, запланированы новые вырубки деревьев. «Зеленая комиссия» накануне согласовала работы. Под снос попали 16 деревьев — 11 тополей, 1 клен, 4 черемухи и 200 «квадратов» поросли. Растут деревья на участке вблизи стадиона «Сибирский нефтяник». Здесь собираются возвести объект некапитального строительства — центр настольного тенниса.

По словам представителя спортшколы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник», деревья попадают в зону застройки. Площадь последней составит около 4000 кв. м. Как только завершится монтаж конструкции на проспекте Мира, организация обещает посадить 50 деревьев и выполнить другое благоустройство.

Участок, где хотят построить центр настольного теннисаУчасток, где хотят построить центр настольного тенниса
Участок, где хотят построить центр настольного тенниса
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области
«Мы не собираемся уничтожать их просто так. Просто там кусочек земли очень маленький, и для обеспечения безопасности необходимо сделать проезды для пожарных машин», — сообщил представитель.

В организации согласились предоставить гарантийное письмо по посадке деревьев и прислушаться к рекомендациям «зеленой комиссии» по видовому составу.

Совсем рядом запланирована еще одна вырубка деревьев. Речь идет о сквере имени Петухова за зданием «Кристалла». Его благоустраивают по проекту «Решают люди». Сначала должны избавиться от 35 аварийных деревьев и 200 «квадратов» поросли, а потом посадить взамен 99 деревьев и 225 п. м живой изгороди. Заявку «Центра компетенций по вопросам городской среды» вчера также согласовали.

Работы по благоустройству сквера имени Петухова уже началисьРаботы по благоустройству сквера имени Петухова уже начались
Работы по благоустройству сквера имени Петухова уже начались
Фото: gorod55.ru

Отметим, что традиционно все вырубки в Омске воспринимаются очень болезненно, исключением не стали и данные планируемые работы.

«В Нефтяниках Бульвар Петухова делают, и там травмируют деревья также как, например, в Сквере дружбы народов. Рядышком вот эту школу еще выпилят, и что останется? Мы рассчитываем только на то, что останется в парке?» — поинтересовалась общественница Татьяна Пальшина.

На вчерашнем заседании «зеленой комиссии», кстати, решился еще один резонансный вопрос. После двух отказов агрономы, депутаты и представители администрации все-таки одобрили вырубку, а точнее уже пересадку деревьев на Конева. Там должен появиться фиджитал-центр.

После долгих споров. В Омске одобрили пересадку двух сотен деревьев на Конева
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Спорт#Омск#Деревья#Строительство#Вырубка деревьев#Новости#Зеленая комиссия#Настольный теннис
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