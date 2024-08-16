«Выпилят, и что останется?»: в Омске у Советского парка из-за стройки срубят деревья

Совсем рядом запланирована еще одна вырубка деревьев. Речь идет о сквере имени Петухова за зданием «Кристалла». Его благоустраивают по проекту «Решают люди». Сначала должны избавиться от 35 аварийных деревьев и 200 «квадратов» поросли, а потом посадить взамен 99 деревьев и 225 п. м живой изгороди. Заявку «Центра компетенций по вопросам городской среды» вчера также согласовали.