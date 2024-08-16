«Выпилят, и что останется?»: в Омске у Советского парка из-за стройки срубят деревья

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Городу55 стало известно, что в Нефтяниках, вблизи Советского парка, запланированы новые вырубки деревьев. «Зеленая комиссия» накануне согласовала работы. Под снос попали 16 деревьев — 11 тополей, 1 клен, 4 черемухи и 200 «квадратов» поросли. Растут деревья на участке вблизи стадиона «Сибирский нефтяник». Здесь собираются возвести объект некапитального строительства — центр настольного тенниса.
По словам представителя спортшколы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник», деревья попадают в зону застройки. Площадь последней составит около 4000 кв. м. Как только завершится монтаж конструкции на проспекте Мира, организация обещает посадить 50 деревьев и выполнить другое благоустройство.
«Мы не собираемся уничтожать их просто так. Просто там кусочек земли очень маленький, и для обеспечения безопасности необходимо сделать проезды для пожарных машин», — сообщил представитель.
В организации согласились предоставить гарантийное письмо по посадке деревьев и прислушаться к рекомендациям «зеленой комиссии» по видовому составу.
Совсем рядом запланирована еще одна вырубка деревьев. Речь идет о сквере имени Петухова за зданием «Кристалла». Его благоустраивают по проекту «Решают люди». Сначала должны избавиться от 35 аварийных деревьев и 200 «квадратов» поросли, а потом посадить взамен 99 деревьев и 225 п. м живой изгороди. Заявку «Центра компетенций по вопросам городской среды» вчера также согласовали.
Отметим, что традиционно все вырубки в Омске воспринимаются очень болезненно, исключением не стали и данные планируемые работы.
«В Нефтяниках Бульвар Петухова делают, и там травмируют деревья также как, например, в Сквере дружбы народов. Рядышком вот эту школу еще выпилят, и что останется? Мы рассчитываем только на то, что останется в парке?» — поинтересовалась общественница Татьяна Пальшина.
На вчерашнем заседании «зеленой комиссии», кстати, решился еще один резонансный вопрос. После двух отказов агрономы, депутаты и представители администрации все-таки одобрили вырубку, а точнее уже пересадку деревьев на Конева. Там должен появиться фиджитал-центр.