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Дачник

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Подтопление дачных участков, проезд за 100 рублей и новая вырубка. Омск сегодня
16 августа, 14:33
Не только вкусно, но и полезно: как выбрать овощи и фрукты в магазине
25 июля, 05:00
Две омские дачницы украли у соседа саженцы и хотели продать их на рынке
В полицию с заявлением о краже обратился 58-летний омич, оказалось, что вещи с его участка украли соседи по СНТ.
24 мая, 13:36
Омичам напомнили, какие дачные маршруты будут курсировать до СНТ в этом году
22 мая, 08:39
20 направлений. В омском минтрансе опубликовали расписание садовых маршрутов
В этом году для дачников заработает 20 межмуниципальных маршрутов, они будут курсировать с 20 апреля по 20 октября.
11 апреля, 13:15
2022
Предложил работу и зарезал. В Омской области дачник убил пенсионера
Следователи выясняют, почему между омичами возник конфликт.
10 августа 2022, 12:22

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