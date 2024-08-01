Московский фудблогер восхитился знаменитыми омскими беляшами у Политеха

За время гастротура Брандт посетил кофейни Santino, Skuratov и Base, пиццерии «Пиццот», рестораны Izakaya Yosai, Nana и «Осип Терлеев», бары «Одно Вино» и Pine Bar, «Лапшичную с маленьким цветком в большом окне», и даже отведал знаменитые беляши у Политеха. Всего же Брандт побывал в 12 омских заведениях.