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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

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Московский фудблогер восхитился знаменитыми омскими беляшами у Политеха

1 августа 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney
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За каналом блогера следят чуть более 2,3 миллионов подписчиков. Больше всего обозревателю понравилось обслуживание в заведениях Омска.

Российский блогер Макс Брандт поделился новым видеороликом, где провел гастрономический тур по популярным заведениям Омска. По словам медийной персоны, больше всего ему в местных ресторанах понравилось обслуживание и вежливые официанты, но в еде он заметил «шероховатости и недочеты».

За время гастротура Брандт посетил кофейни Santino, Skuratov и Base, пиццерии «Пиццот», рестораны Izakaya Yosai, Nana и «Осип Терлеев», бары «Одно Вино» и Pine Bar, «Лапшичную с маленьким цветком в большом окне», и даже отведал знаменитые беляши у Политеха. Всего же Брандт побывал в 12 омских заведениях.

Ночевал москвич в открывшемся в 2023 году четырехзвездочном отеле «50/60», куда тоже заказал ужин и опробовал блюда из ресторана «Метаморфозы».

«Отвал всего». Фуд-блогер Макс Брандт поделился впечатлениями о еде и людях Омска
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#Общество#Омск#Ресторан#Новости#Кафе#Блогер#Еда#Беляшная#Макс Брандт
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