Московский фудблогер восхитился знаменитыми омскими беляшами у Политеха

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:58
Российский блогер Макс Брандт поделился новым видеороликом, где провел гастрономический тур по популярным заведениям Омска. По словам медийной персоны, больше всего ему в местных ресторанах понравилось обслуживание и вежливые официанты, но в еде он заметил «шероховатости и недочеты».
За время гастротура Брандт посетил кофейни Santino, Skuratov и Base, пиццерии «Пиццот», рестораны Izakaya Yosai, Nana и «Осип Терлеев», бары «Одно Вино» и Pine Bar, «Лапшичную с маленьким цветком в большом окне», и даже отведал знаменитые беляши у Политеха. Всего же Брандт побывал в 12 омских заведениях.
Ночевал москвич в открывшемся в 2023 году четырехзвездочном отеле «50/60», куда тоже заказал ужин и опробовал блюда из ресторана «Метаморфозы».