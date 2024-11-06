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Земля

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Ноябрь
Взрыв на Солнце: когда магнитные бури обрушатся на нас в ноябре
6 ноября, 04:48
Нажился на земле. У омича через суд хотят забрать участок в элитной Чукреевке
Мужчина выкупил участки у муниципалитета за льготные 189 тысяч, а продал три из них за 4,2 млн рублей.
1 ноября, 08:57
Октябрь
Заинтересовались многие. Омский бизнесмен выиграл в борьбе за землю в центре города
29 октября, 09:40
Теперь не частный. Застройщику омского «Мирапорта» пришлось вернуть участок на берегу
23 октября, 10:42
Под Омском пустят с молотка участок под обеспечение обороны и безопасности
21 октября, 07:16
В Омской области откроют «Земельный фонд» по вопросам сельского хозяйства
Соответствующее решение принято кабмином под руководством губернатора.
21 октября, 02:36
Популярная зона отдыха в Омске теперь без собак: что изменилось в Городском саду
В Омске ввели неожиданный запрет на выгул собак в недавно благоустроенной зоне Городского сада.
10 октября, 07:02
Суд обязал семью Оркишей вернуть участки в районе Дендросада администрации Омска
2 октября, 14:44
Сентябрь
Увидеть вторую Луну. Омичей предупредили о необычном астрономическом явлении
17 сентября, 10:59
Ученые ждут мощную магнитную бурю: как она повлияет на омичей
9 сентября, 05:21
Спорт победил. Мэрия не одобрила смену назначения земли в омском парке 30-летия ВЛКСМ
8 сентября, 12:35
Тюменский застройщик опроверг слухи о покушении на участок в парке 30-летия ВЛКСМ
4 сентября, 09:15
Август
Мэрия Омска получила представление от следкома из-за трещин в доме на Пригородной
28 августа, 07:11
Ночью в небе над Омском появится огромная голубая Луна. Объясняем, что это за чудеса
19 августа, 06:00
Необычайно близко. Уже следующей ночью омичей ожидает суперлуние
18 августа, 08:54
Метеозависимые в опасности. Омичей настигла новая неприятность
13 августа, 12:17
ЗОЖ — это не скучно. В Омске состоялся пятый «Штормфест» — фестиваль спорта и веселья
12 августа, 10:05
Мнение жителей: зачем омский фермер Руль поднимает шумиху в СМИ вокруг своих земель
7 августа, 09:48
Возвращение земли, падение собаки с балкона и беляши у Политеха. Омск сегодня
1 августа, 14:36
Июль
Бизнес против прокуратуры. Дело по спорной земле в центре Омска получило продолжение
28 июля, 07:41

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