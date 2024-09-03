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ООО "Кедр"

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Сентябрь
Участок в омском парке, из-за которого судится «Кедр», хочет получить другая компания
3 сентября, 12:14
Август
Никакого ТЦ не будет. Омский парк 30-летия ВЛКСМ отстоял право на земельный участок
22 августа, 08:47
В омском арбитражном суде назвали дату разбирательства по делу «Кедра»
19 августа, 14:35
Строить здесь нельзя. Участку в парке 30-летия ВЛКСМ присвоят рекреационный статус
7 августа, 08:40
Возвращение земли, падение собаки с балкона и беляши у Политеха. Омск сегодня
1 августа, 14:36
Июль
Нашествие морских птиц, смена кадров в «Кедре» и затопление автобуса. Омск сегодня
16 июля, 14:34
Июнь
Незаконно. Прокуратура пошла в суд из-за участков «Кедра» в парке 30-летия ВЛКСМ
26 июня, 06:35
Генпрокуратура снова блокировала возбуждение дела в отношении омских депутатов
11 июня, 10:53
В деле «Кедра» и двух депутатов оказалась замешана замдиректора департамента мэрии
10 июня, 10:41

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