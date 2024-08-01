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Published Сегодня, 06:10

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Компания «Кедр» вернула муниципалитету землю в омском парке 30 лет ВЛКСМ

ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке

1 августа 2024, 06:10
Фото: gorod55.ru

Компания «Кедр» вернула муниципалитету землю в омском парке 30 лет ВЛКСМ

Суд убрал препятствия для отмены аренды.

Арбитражный суд Омской области 29 июля принял определение по обращению региональной прокуратуры, касавшемуся компании «Кедр». Заместитель прокурора попросил обязать эту фирму вернуть департаменту имущественных отношений земельный участок с кадастровым номером 55:36:120304:1041, взятый в 2019 году в аренду для строительства на нем торгово-развлекательного комплекса.

Город55 уже писал, что месяц назад суд по требованию прокуратуры наложил на участок обеспечительные меры: «Кедру» было запрещено совершать сделки с этой землей. На заседании 29 июля выяснилось, что «Кедр» и городская администрация уже заключили дополнительное соглашение о расторжении договора аренды и подписали акт приема-передачи участка. При этом земля еще не могла вернуться в распоряжение муниципалитета из-за обеспечительных мер.

Учитывая все это, суд постановил отменить обеспечительные меры. Это решение открывает перед Роскадастром возможность зафиксировать переход земельного участка в парке муниципальным властям.

Напомним: этим летом Следком дважды возбуждал уголовное дело в отношении бывшего и действующего (на тот момент) директоров ООО «Кедр» Дмитрия Саханя и Игоря Толчина, а также связанного с ними предпринимателя Дмитрия Павлова. Следователи пришли к выводу, что компания незаконно получила землю в парке, но прокуратура отменила оба постановления о возбуждении дела.

#Николай Эйхвальд#Омск#Арбитражный суд#Новости#Парк культуры и отдыха#Кедр
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