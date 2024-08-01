ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:21
Арбитражный суд Омской области 29 июля принял определение по обращению региональной прокуратуры, касавшемуся компании «Кедр». Заместитель прокурора попросил обязать эту фирму вернуть департаменту имущественных отношений земельный участок с кадастровым номером 55:36:120304:1041, взятый в 2019 году в аренду для строительства на нем торгово-развлекательного комплекса.
Город55 уже писал, что месяц назад суд по требованию прокуратуры наложил на участок обеспечительные меры: «Кедру» было запрещено совершать сделки с этой землей. На заседании 29 июля выяснилось, что «Кедр» и городская администрация уже заключили дополнительное соглашение о расторжении договора аренды и подписали акт приема-передачи участка. При этом земля еще не могла вернуться в распоряжение муниципалитета из-за обеспечительных мер.
Учитывая все это, суд постановил отменить обеспечительные меры. Это решение открывает перед Роскадастром возможность зафиксировать переход земельного участка в парке муниципальным властям.
Напомним: этим летом Следком дважды возбуждал уголовное дело в отношении бывшего и действующего (на тот момент) директоров ООО «Кедр» Дмитрия Саханя и Игоря Толчина, а также связанного с ними предпринимателя Дмитрия Павлова. Следователи пришли к выводу, что компания незаконно получила землю в парке, но прокуратура отменила оба постановления о возбуждении дела.