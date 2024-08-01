ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке

Город55 уже писал, что месяц назад суд по требованию прокуратуры наложил на участок обеспечительные меры: «Кедру» было запрещено совершать сделки с этой землей. На заседании 29 июля выяснилось, что «Кедр» и городская администрация уже заключили дополнительное соглашение о расторжении договора аренды и подписали акт приема-передачи участка. При этом земля еще не могла вернуться в распоряжение муниципалитета из-за обеспечительных мер.