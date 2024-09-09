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Кедр

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Сентябрь
Совладелец омского «Кедра» стал учредителем термального комплекса в Москве
9 сентября, 12:09
Тюменский застройщик опроверг слухи о покушении на участок в парке 30-летия ВЛКСМ
4 сентября, 09:15
Участок в омском парке, из-за которого судится «Кедр», хочет получить другая компания
3 сентября, 12:14
Август
Никакого ТЦ не будет. Омский парк 30-летия ВЛКСМ отстоял право на земельный участок
22 августа, 08:47
В омском арбитражном суде назвали дату разбирательства по делу «Кедра»
19 августа, 14:35
Возвращение земли, падение собаки с балкона и беляши у Политеха. Омск сегодня
1 августа, 14:36
ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
1 августа, 06:10
Июль
Нашествие морских птиц, смена кадров в «Кедре» и затопление автобуса. Омск сегодня
16 июля, 14:34
Директором омского «Кедра» стал гендиректор «Омских кабельных сетей»
16 июля, 05:09
Июнь
В деле «Кедра» и двух депутатов оказалась замешана замдиректора департамента мэрии
10 июня, 10:41
Январь
Омский бизнесмен отсудил у компании «Кедр» бильярдную в счет старого долга
11 января, 10:42

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