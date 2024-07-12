Был за городом. В Омске отыскали пропавшего 15-летнего школьника

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Полицейские рассказали, что 15-летний школьник нашелся. Он исчез два дня назад, 10 июля. Этот случай произошел в Кировском округе.
Мальчик ушел из дома, расположенном по улице Крупская. Родители обратились в правоохранительные органы с заявлением. Сегодня, 12 июля, ребенка нашли. Он находился в селе Надеждино (Омский район).
В поисках полицейским помогали волонтеры. Они нашли подростка, после чего его доставили в отдел полиции. По информации УВМД РФ по Омской области, никаких противоправных действий с мальчиком не совершались.
Теперь с его семьей будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних. Как оказалось, ребенок и раньше уходил из дома.