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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

иллюстрация

Был за городом. В Омске отыскали пропавшего 15-летнего школьника

12 июля 2024, 11:42
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске отыскали пропавшего 15-летнего школьника

Ребенок не выходил на связь с родителями в течение двух дней.

Полицейские рассказали, что 15-летний школьник нашелся. Он исчез два дня назад, 10 июля. Этот случай произошел в Кировском округе.

Мальчик ушел из дома, расположенном по улице Крупская. Родители обратились в правоохранительные органы с заявлением. Сегодня, 12 июля, ребенка нашли. Он находился в селе Надеждино (Омский район).

В поисках полицейским помогали волонтеры. Они нашли подростка, после чего его доставили в отдел полиции. По информации УВМД РФ по Омской области, никаких противоправных действий с мальчиком не совершались.

Теперь с его семьей будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних. Как оказалось, ребенок и раньше уходил из дома.

Уже уходил. Полицейские попросили помочь с поиском 15-летнего подростка
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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Дети#Новости#Пропал человек#Поиск#Пропал ребенок#Поиск ребенка
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