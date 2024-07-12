Омичка отсудила полмиллиона рублей у родителей девочки, сбившей ее на электросамокате

Как стало известно, самокат для девочки арендовала ее взрослая знакомая, используя свой аккаунт. В итоге суд решил взыскать расходы на лечение и компенсацию морального вреда как с родителей девочки, так и с ее знакомой, которая передала ей самокат. Обе стороны должны будут разделить эти расходы поровну. В общей сумме пострадавшая получит 520 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.