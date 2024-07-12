Омичка отсудила полмиллиона рублей у родителей девочки, сбившей ее на электросамокате

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:47
Пресс-служба омских судов сообщила, что омичка обратилась в суд с требованием о компенсации после того, как ее сбила 10-летняя девочка, ехавшая на электросамокате. Инцидент произошел в июне прошлого года.
Женщина заявила, что ей был причинен вред здоровью средней тяжести. Она понесла расходы на лечение, реабилитацию и покупку лекарств, которые просит взыскать с ответчиков. Кроме того, она требует компенсации морального вреда.
Однако производство по делу об административном правонарушении было прекращено на основании статьи 12.30 КоАП РФ (недостижение подростком возраста привлечения к административной ответственности).
Как стало известно, самокат для девочки арендовала ее взрослая знакомая, используя свой аккаунт. В итоге суд решил взыскать расходы на лечение и компенсацию морального вреда как с родителей девочки, так и с ее знакомой, которая передала ей самокат. Обе стороны должны будут разделить эти расходы поровну. В общей сумме пострадавшая получит 520 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.