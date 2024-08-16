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Омский театр

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Август
Идея для фото. У омского ТЮЗа установили фигуру Дон Кихота и осла с оруженосцем
16 августа, 13:13
Июль
Омский суд вынес приговор худруку «Пятого театра» за хищение более 1 миллиона рублей
Художественный руководитель «Пятого театра» Никита Гриншпун получил 5 лет лишения свободы за хищение у учреждения 1 миллиона рублей.
22 июля, 12:10
Высокие зарплаты, отравление спортсменов и нецелесообразные качели. Омск сегодня
8 июля, 14:31
Целесообразность под вопросом. В мэрии Омска задумались о судьбе качелей у Музтеатра
8 июля, 08:43
Июнь
Стало плохо с сердцем. Артист Юрий Ицков попал с больницу на гастролях в Омске
3 июня, 09:38

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