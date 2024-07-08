Рейтинг регионов

Расходы ниже среднего. Стало известно, сколько денег ежемесячно тратят омичи

Согласно данным аналитиков, в среднем омичи тратят 29 тысяч рублей ежемесячно, по этому показателю Омская область заняла 24 место во всероссийском рейтинге.