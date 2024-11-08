gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Музыкальный театр

Выбрать дату
2024
Трехмерный город. На картах Омска появились здания и памятники в 3D
8 ноября, 02:48
«Просто позор». Омичи пожаловались на ужасное состояние фонтана у Музыкального театра
7 августа, 12:01
Высокие зарплаты, отравление спортсменов и нецелесообразные качели. Омск сегодня
8 июля, 14:31
Целесообразность под вопросом. В мэрии Омска задумались о судьбе качелей у Музтеатра
8 июля, 08:43
Все в коммуникациях. В Омске одобрили вырубку 30 деревьев у музыкального театра
20 июня, 03:00
2023
На 78-м году ушла из жизни артистка Омского музыкального театра Тамара Лебедева
Она проработала в театре больше 40 лет.
10 июля 2023, 08:20
2022
Умер ветеран омского музыкального театра Игорь Варнавин
Артист проработал в театре более 50 лет.
10 октября 2022, 08:16
Умер ветеран Омского музтеатра Владимир Тавровский
На 91-м году жизни.
25 сентября 2022, 12:09
Умерла ведущий мастер сцены Омского музтеатра Людмила Бродская
Заслуженной артистке России был 71 год.
4 сентября 2022, 08:34
Умер артист Омского музтеатра Александр Ланин
На 61-м году жизни.
19 июня 2022, 12:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика