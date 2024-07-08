Целесообразность под вопросом. В мэрии Омска задумались о судьбе качелей у Музтеатра

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Качели у омского Музыкального театра вновь пострадали от рук вандалов, сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Колчак Сити». Напомним, что это далеко не первый подобный случай, за время существования качели ломали более 10 раз.
В администрации Омска прокомментировали ситуацию и поставили под сомнение целесообразность восстановления качелей на Театральной площади после очередной поломки.
«Бюджетное учреждение Омска „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ планирует провести независимую экспертизу на предмет целесообразности восстановления указанных качелей», — сообщили в мэрии.
Отметим, что часто качели ломались из-за неправильной эксплуатации. Они рассчитаны на вес не более 70 килограммов, однако в УДХБ не раз замечали, что пользуются ими не только дети.