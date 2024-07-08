Целесообразность под вопросом. В мэрии Омска задумались о судьбе качелей у Музтеатра

В омской мэрии задумались о судьбе качелей у Музыкального театра

В городской администрации рассказали, что качели рядом с Музыкальным театром страдали от рук вандалов уже более 10 раз, по этой причине УДХБ проведет экспертизу и выяснит, есть ли смысл их восстанавливать вновь.