gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

В омской мэрии задумались о судьбе качелей у Музыкального театра

Целесообразность под вопросом. В мэрии Омска задумались о судьбе качелей у Музтеатра

8 июля 2024, 08:43
Фото: gorod55.ru

В омской мэрии задумались о судьбе качелей у Музыкального театра

В городской администрации рассказали, что качели рядом с Музыкальным театром страдали от рук вандалов уже более 10 раз, по этой причине УДХБ проведет экспертизу и выяснит, есть ли смысл их восстанавливать вновь.

Качели у омского Музыкального театра вновь пострадали от рук вандалов, сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Колчак Сити». Напомним, что это далеко не первый подобный случай, за время существования качели ломали более 10 раз.

В администрации Омска прокомментировали ситуацию и поставили под сомнение целесообразность восстановления качелей на Театральной площади после очередной поломки.

«Бюджетное учреждение Омска „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ планирует провести независимую экспертизу на предмет целесообразности восстановления указанных качелей», — сообщили в мэрии.

Отметим, что часто качели ломались из-за неправильной эксплуатации. Они рассчитаны на вес не более 70 килограммов, однако в УДХБ не раз замечали, что пользуются ими не только дети.

«Пользуются не только дети». В Омске снова сломали качели у Музтеатра
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Музыкальный театр#Новости#Театральный сезон#Омский театр#Театральная площадь#Качели
Подпишитесь
Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели
Вчера, 10:00
Погодка благоволит. Омичи собрали целые ведра грибов и ягод в прошлые выходные
Сегодня, 10:16
Добились своего. Омичи взыскали с «Омск РТС» компенсацию за морозы без отопления
Сегодня, 03:23
На «Омск-РТС» завели дело из-за внепланового отключения горячей воды на месяц
Сегодня, 05:01
Опустились на 9 место. С начала года Омскую область покинуло почти 1,5 тысячи человек
Сегодня, 08:36
Вячеслава Васильева выбрали председателем совета Союза строителей Омской области
Сегодня, 08:02