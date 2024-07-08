Приехали на соревнования. В Омске осудят пенсионерку, по вине которой отравились дети

Напомним, что инцидент произошел в гостинице «Миллениум». Женщина занималась приготовлением пищи для хостела в домашних условиях без необходимых документов, журналов и медкнижки. На ее кухне была только одна раковина, а инвентарь не был промаркирован. Омичка не проходила медосмотр, гигиеническое обучение и не была аттестована.