Приехали на соревнования. В Омске осудят пенсионерку, по вине которой отравились дети

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В региональной прокуратуре сообщили, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней омички. Ее обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности привело к массовому заболеванию людей (часть 1 статьи 236 УК РФ).
Как стало известно, пенсионерка, будучи носителем вируса, известного как «РНК Norovirus 2 генотип», приготовила еду для детей, заселившихся в гостиницу. Ребята приехали в Омск из Кемеровской области для участия в соревнованиях по пляжному гандболу.
С 23 по 24 июня 2023 года 22 подростка почувствовали недомогание после того, как съели приготовленную обвиняемой пищу. У некоторых из них был диагностирован легкий вред здоровью.
В итоге женщина свою вину полностью признала. Теперь уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде.
Напомним, что инцидент произошел в гостинице «Миллениум». Женщина занималась приготовлением пищи для хостела в домашних условиях без необходимых документов, журналов и медкнижки. На ее кухне была только одна раковина, а инвентарь не был промаркирован. Омичка не проходила медосмотр, гигиеническое обучение и не была аттестована.