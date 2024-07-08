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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

иллюстрация

Приехали на соревнования. В Омске осудят пенсионерку, по вине которой отравились дети

8 июля 2024, 07:28
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске накажут пенсионерку, по вине которой отравились подростки из Кемерово

Пожилая омичка приготовила еду для детей, нарушив санитарно-эпидемиологические нормы.

В региональной прокуратуре сообщили, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней омички. Ее обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности привело к массовому заболеванию людей (часть 1 статьи 236 УК РФ).

Как стало известно, пенсионерка, будучи носителем вируса, известного как «РНК Norovirus 2 генотип», приготовила еду для детей, заселившихся в гостиницу. Ребята приехали в Омск из Кемеровской области для участия в соревнованиях по пляжному гандболу.

С 23 по 24 июня 2023 года 22 подростка почувствовали недомогание после того, как съели приготовленную обвиняемой пищу. У некоторых из них был диагностирован легкий вред здоровью.

В итоге женщина свою вину полностью признала. Теперь уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде.

Напомним, что инцидент произошел в гостинице «Миллениум». Женщина занималась приготовлением пищи для хостела в домашних условиях без необходимых документов, журналов и медкнижки. На ее кухне была только одна раковина, а инвентарь не был промаркирован. Омичка не проходила медосмотр, гигиеническое обучение и не была аттестована.

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