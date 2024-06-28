Собака с пулей в теле, духота в транспорте и срывающий крыши ураган. Омск сегодня

В субботу, 29 июня, в регионе установится опасная погода. Синоптики говорят о штормовом ветре с порывами до 17-22 м/с. Также ожидаются очень сильные дожди с грозами. Вероятно, циклон принесет с собой и град в Омскую область. Ураганный ветер может повлиять на работу электропередач и вызвать различные чрезвычайные происшествия. В это время лучше находиться в безопасном помещении, отмечают в МЧС.