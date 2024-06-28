Собака с пулей в теле, духота в транспорте и срывающий крыши ураган. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
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Updated Сегодня, 14:36
Женщина увидела хромавшего пса на улице и рассказала о нем волонтерам. Они забрали животное, сделали рентген и увидели, что в теле собаки находится пуля, а в лапу вкручены шурупы. Добровольцы просят финансовой помощи, что вылечить измученное животное. Для дальнейших действий ветеринары планируют организовать консилиум.
О проблеме сам сообщил директор департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец. По его информации, на данный момент в работающих автобусах и троллейбусах сломаны 59 кондиционеров. В общей сложности их 264 штуки. Глава профильного ведомства объяснил, что всему виной введенные против России санкции.
В субботу, 29 июня, в регионе установится опасная погода. Синоптики говорят о штормовом ветре с порывами до 17-22 м/с. Также ожидаются очень сильные дожди с грозами. Вероятно, циклон принесет с собой и град в Омскую область. Ураганный ветер может повлиять на работу электропередач и вызвать различные чрезвычайные происшествия. В это время лучше находиться в безопасном помещении, отмечают в МЧС.