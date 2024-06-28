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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

иллюстрация

Собака с пулей в теле, духота в транспорте и срывающий крыши ураган. Омск сегодня

28 июня 2024, 14:14
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске спасли изувеченную собаку

Женщина увидела хромавшего пса на улице и рассказала о нем волонтерам. Они забрали животное, сделали рентген и увидели, что в теле собаки находится пуля, а в лапу вкручены шурупы. Добровольцы просят финансовой помощи, что вылечить измученное животное. Для дальнейших действий ветеринары планируют организовать консилиум.

«Рентген показал, что в нее стреляли». В Омске спасли раненую собаку с шурупом в лапе
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Новость №2. Омичи ездят в транспорте со сломанными кондиционерами

О проблеме сам сообщил директор департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец. По его информации, на данный момент в работающих автобусах и троллейбусах сломаны 59 кондиционеров. В общей сложности их 264 штуки. Глава профильного ведомства объяснил, что всему виной введенные против России санкции.

Повлияли санкции. В омских автобусах и троллейбусах сломались кондиционеры
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Новость №3. Ураганный ветер с градом накроют Омскую область

В субботу, 29 июня, в регионе установится опасная погода. Синоптики говорят о штормовом ветре с порывами до 17-22 м/с. Также ожидаются очень сильные дожди с грозами. Вероятно, циклон принесет с собой и град в Омскую область. Ураганный ветер может повлиять на работу электропередач и вызвать различные чрезвычайные происшествия. В это время лучше находиться в безопасном помещении, отмечают в МЧС.

Будьте готовы. На Омскую область обрушится шторм с градом и ураганным ветром
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