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Жестокое обращение с животными

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Июль
Нашел жертву. Омичу грозит тюремный срок за жестокое убийство собаки
Внимание мужчины привлек пес на дачном участке соседа.
12 июля, 07:20
Июнь
Собака с пулей в теле, духота в транспорте и срывающий крыши ураган. Омск сегодня
28 июня, 14:14
Разодрали в углу. Омский живодер отделался штрафом за то, что натравил пса на косулю
Приговор мужчине уже вынесли, он вступил в законную силу.
18 июня, 07:20
Май
Виновник без наказания. Жители Омской области нашли в Иртыше трупы лошадей
Трупы животных были найдены на участке Иртыша на территории Таврического района, по словам местного жителя, они были как в русле реки, так и на берегу.
3 мая, 13:29
Март
Была ласковой и доброй. В Омском районе неизвестный застрелил бродячую собаку
21 марта, 10:42
Ожоги слесаря, голодная смерть пса и разваленный роддом. Омск в пятницу
8 марта, 14:00
Умер бы от голодной смерти. Омский живодер привязал свою собаку к дереву и ушел
8 марта, 11:55
Убил и выпотрошил. В Омске мужчина перерезал горло бездомной собаке, чтобы съесть ее
Живодера задержали и, как оказалось, он уже не один раз имеет проблемы с законом.
4 марта, 10:19
Февраль
Не понравилось, что лаяла. В омском селе мужчина убил собаку и выкинул тело в мусорку
Сельчанин достал нож из кармана и перерезал горло животному, мужчину уже задержала полиция.
28 февраля, 08:40
Заколотил досками вольер. Омский живодер почти до смерти заморил собаку голодом
27 февраля, 06:53
«За что?». В Омской области неизвестный выбросил в мусорный бак пакет с щенками
21 февраля, 09:58
Январь
Проверял инстинкты. На живодера, спустившего собаку на косулю, завели уголовное дело
26 января, 10:10
Забилась в угол. В Омской области живодер спустил собаку на беспомощную косулю
26 января, 08:43
Огромная пробка, жестокие собачники и неудачный поход в Европу. Омск сегодня
19 января, 13:47
Страшно и бесчеловечно. В Омске семейная пара два года жестоко избивала свою собаку
19 января, 12:25
Декабрь 2023
Шок. Ужасающее украшение. В Омске водитель повесил на капот машины голову косули
29 декабря 2023, 07:52
Расстрел животных, замерзшее общежитие и возвращение детей. Четверг вне прямой линии
14 декабря 2023, 14:54
Ноябрь 2023
Избил и пырнул ножом. Суд наказал живодера из Омской области за убийство собаки
Приговор 42-летнему мужчине вынес Кормиловский районный суд.
29 ноября 2023, 12:58
Октябрь 2023
Большинство омичей высказались за использование животных в цирковых представлениях
24 октября 2023, 10:00
Омич повесил соседскую собаку, пока хозяин пса был в больнице
Сельчанину грозит до трех лет колонии за жестокое обращение с животными.
16 октября 2023, 07:37

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