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Вадим Кормилец

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Ноябрь
На омском Левобережье появится «автономный» троллейбусный маршрут
14 ноября, 09:07
Сентябрь
Не без текучки: в Омске остро не хватает 268 водителей общественного транспорта
12 сентября, 11:00
Июль
Пишите заявление от руки. Что делать омичу, если деньги за поездку списались дважды
29 июля, 08:22
Слишком маленькая зарплата. В Омске не хватает водителей на новые маршруты
29 июля, 08:02
Июнь
Собака с пулей в теле, духота в транспорте и срывающий крыши ураган. Омск сегодня
28 июня, 14:14
Омскому дептрансу придется бороться с подделками QR-кода в муниципальном транспорте
26 июня, 08:36
Омский Горсовет одобрил повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте
26 июня, 04:59
Правила работают. С начала сезона в Омске произошло всего два ДТП с электросамокатами
25 июня, 05:48
Депутаты Горсовета одобрили повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте
Инициатива связана с постоянным ростом экономически обоснованных тарифов.
20 июня, 10:07
Теперь по 40 рублей: омский дептранс официально предложил поднять стоимость проезда
20 июня, 08:48
Март
24 марта в Омске изменятся схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта
21 марта, 08:43
Надо просто ждать. Кормилец объяснил дефицит транспортных карт в Омске
20 марта, 07:17
«Бьет по карману». Кормилец выступил за постепенное повышение цен на проезд в Омске
2 марта, 08:04
Февраль
Виноват дефицит водителей. Как решают проблемы с общественным транспортом в Омске
21 февраля, 02:00
Нужны водители. На омском Левобережье введут три новых троллейбусных маршрута
Глава дептранса Омска высказался о том, что одной из главных проблем транспортной системы города сейчас является нехватка кадров.
15 февраля, 13:10
Туда-обратно вместо пересадки: омичам попеняли за использование специального тарифа
15 февраля, 11:25
В Омском горсовете связали транспортные проблемы с мобилизацией
15 февраля, 10:40
Январь
Право выбора и «уровень собеса»: что думают в Омске о запрете наличных в автобусах
Очередную инициативу дептранса неоднозначно восприняли частные перевозчики, юристы и простые горожане.
30 января, 11:06
Нет водителей. В Омске не хватает работников общественного транспорта
Директор департамента транспорта Вадим Кормилец в программе «Вести.Подробности» разъяснил, почему так мало общественного транспорта на улицах города.
26 января, 05:17
На улице Жукова в центре Омска могут появиться новые остановки
25 января, 09:56

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