Повлияли санкции. В омских автобусах и троллейбусах сломались кондиционеры

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Стало известно, что в омском городском транспорте появилась проблема. О ней рассказал сам директор департамента транспорта Вадим Кормилец. Как оказалось, сразу в нескольких автобусах и троллейбусах сломались кондиционеры.
Как отметил глава ведомства на пресс-конференции, это произошло из-за того, что нет импортного оборудования. Его трудно найти из-за введенных против России санкций. Чаще всего ломаются радиаторы теплообменников, вентиляторы и насосы.
В общей сложности в общественном транспорте установлены 264 кондиционера. На данный момент не работают 59 штук. Предприятия города пытаются найти необходимые импортные части для починки оборудования.