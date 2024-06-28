gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

иллюстрация

Повлияли санкции. В омских автобусах и троллейбусах сломались кондиционеры

28 июня 2024, 12:43
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омских автобусах и троллейбусах сломались кондиционеры

Проблему пока не решить из-за отсутствия необходимых деталей.

Стало известно, что в омском городском транспорте появилась проблема. О ней рассказал сам директор департамента транспорта Вадим Кормилец. Как оказалось, сразу в нескольких автобусах и троллейбусах сломались кондиционеры.

Как отметил глава ведомства на пресс-конференции, это произошло из-за того, что нет импортного оборудования. Его трудно найти из-за введенных против России санкций. Чаще всего ломаются радиаторы теплообменников, вентиляторы и насосы.

В общей сложности в общественном транспорте установлены 264 кондиционера. На данный момент не работают 59 штук. Предприятия города пытаются найти необходимые импортные части для починки оборудования.

От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Россия#Новости#Пассажирский транспорт
Подпишитесь
«Закроют» на двухлетний ремонт. Как выглядит устаревший ДК «Химик» в Омске
Сегодня, 06:11
Выделят 218 квартир. Омичам показали, как строится дом для переселенцев
Сегодня, 02:58
В Омске взлетел спрос на арендное жилье. Объясняем, что происходит
Сегодня, 06:51
После Дня молодежи омичей развезут по домам в разные районы города. Публикуем схему
Сегодня, 03:31
Домик в деревне. В Омске вырастет спрос на жилье в пригороде
Сегодня, 08:05
«Рентген показал, что в нее стреляли». В Омске спасли раненую собаку с шурупом в лапе
Сегодня, 06:58