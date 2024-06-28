«Рентген показал, что в нее стреляли». В Омске спасли раненую собаку с шурупом в лапе

Напомним, что ранее суд вынес приговор мужчине, убившему собаку. В феврале он был в гостях в частном доме, где распивал спиртные напитки. Во двор забежала бездомная собака, и обвиняемый решил ее убить. Позже он объяснил свой поступок тем, что хотел съесть животное. Омич несколько ударил пса о землю, а затем стал бить его топором и ножом.