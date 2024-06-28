«Рентген показал, что в нее стреляли». В Омске спасли раненую собаку с шурупом в лапе

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
На этой неделе омичка увидела хромающую собаку с необычным предметом в лапе — он напоминал шуруп. Женщина сразу же сообщила об этом волонтерам приюта.
«К нам обратилась неравнодушная женщина с просьбой о помощи, что у биркованной собаки из лапы торчит металлический предмет, мы, в свою очередь, не смогли пройти мимо. Давайте разберемся в ситуации и поможем собачке, ведь это доставляет ей боль, она хромает», — написали волонтеры «Муниципального приюта для животных».
После этого ветеринары сделали рентген и обнаружили в теле собаки пулю. Что касается шурупов, то, как выяснилось, собаке была сделана операция по восстановлению лапки — остеосинтез.
В приюте объяснили, что этот метод является одним из основных при лечении нестабильных переломов длинных трубчатых костей, а часто и единственно возможным при внутрисуставных переломах с нарушением целостности суставной поверхности. В качестве фиксаторов обычно используются штифты, гвозди, шурупы, винты, спицы и так далее. Они изготавливаются из материалов, которые обладают биологической, химической и физической инертностью.
В результате один из шурупов удалось извлечь из тела собаки. Однако что делать с остальными тремя, ветеринары пока не могут решить и планируют провести консилиум.
Приют обращается к неравнодушным жителям Омска с просьбой помочь собрать средства на лечение собаки. Из бюджета приюта не предусмотрены такие дорогостоящие процедуры.
Напомним, что ранее суд вынес приговор мужчине, убившему собаку. В феврале он был в гостях в частном доме, где распивал спиртные напитки. Во двор забежала бездомная собака, и обвиняемый решил ее убить. Позже он объяснил свой поступок тем, что хотел съесть животное. Омич несколько ударил пса о землю, а затем стал бить его топором и ножом.