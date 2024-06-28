Будьте готовы. На Омскую область обрушится шторм с градом и ураганным ветром

Сотрудники регионального МЧС предупреждают, что в это время могут повредиться линии связи и электропередач. Во время шторма не исключено, что со зданий будут срываться крыши. Если рекламные щиты или другие объекты на улице закреплены слабо, то ветер может снести и их. Пешеходам и автомобилистам стоит быть готовыми к падению веток или деревьев в случае очень сильных порывов.