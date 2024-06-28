Будьте готовы. На Омскую область обрушится шторм с градом и ураганным ветром

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области о приближающемся шторме. Он ожидается завтра, 29 июня.
На регион обрушится циклон с сильными дождями и грозами. Также днем возможно выпадение града. Под конец рабочей недели ветер усилится до 17-22 м/с.
Сотрудники регионального МЧС предупреждают, что в это время могут повредиться линии связи и электропередач. Во время шторма не исключено, что со зданий будут срываться крыши. Если рекламные щиты или другие объекты на улице закреплены слабо, то ветер может снести и их. Пешеходам и автомобилистам стоит быть готовыми к падению веток или деревьев в случае очень сильных порывов.
Лучше всего по возможности не выходить на улицу во время опасной погоды или же найти себе укрытие, пока не пройдет шторм. Спасатели советуют при перепадах напряжения в квартире обесточить все электроприборы.
При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить в пожарно-спасательную службу — 101.