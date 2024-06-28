gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

На Омскую область обрушится шторм с градом и ураганным ветром

Будьте готовы. На Омскую область обрушится шторм с градом и ураганным ветром

28 июня 2024, 11:39
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

На Омскую область обрушится шторм с градом и ураганным ветром

Порывы ветра будут достигать 22 м/с.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей Омской области о приближающемся шторме. Он ожидается завтра, 29 июня.

На регион обрушится циклон с сильными дождями и грозами. Также днем возможно выпадение града. Под конец рабочей недели ветер усилится до 17-22 м/с.

Сотрудники регионального МЧС предупреждают, что в это время могут повредиться линии связи и электропередач. Во время шторма не исключено, что со зданий будут срываться крыши. Если рекламные щиты или другие объекты на улице закреплены слабо, то ветер может снести и их. Пешеходам и автомобилистам стоит быть готовыми к падению веток или деревьев в случае очень сильных порывов.

Лучше всего по возможности не выходить на улицу во время опасной погоды или же найти себе укрытие, пока не пройдет шторм. Спасатели советуют при перепадах напряжения в квартире обесточить все электроприборы.

При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить в пожарно-спасательную службу — 101.

Будет очень плохо. В Гидрометцентре РФ заявили об экстремальной жаре в Омской области
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Пожары#Новости#Непогода#Штормовой ветер#Град#Шторм#Обь-Иртышское УГМС
Подпишитесь
«Закроют» на двухлетний ремонт. Как выглядит устаревший ДК «Химик» в Омске
Сегодня, 06:11
Выделят 218 квартир. Омичам показали, как строится дом для переселенцев
Сегодня, 02:58
В Омске взлетел спрос на арендное жилье. Объясняем, что происходит
Сегодня, 06:51
После Дня молодежи омичей развезут по домам в разные районы города. Публикуем схему
Сегодня, 03:31
Домик в деревне. В Омске вырастет спрос на жилье в пригороде
Сегодня, 08:05
«Рентген показал, что в нее стреляли». В Омске спасли раненую собаку с шурупом в лапе
Сегодня, 06:58