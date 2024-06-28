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Ураган

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2024
Собака с пулей в теле, духота в транспорте и срывающий крыши ураган. Омск сегодня
28 июня, 14:14
Пропажа главы района, похолодание до -7 и убийство на свадьбе. Омск сегодня
27 мая, 13:39
В МЧС жителей Омской области предупредили о надвигающемся штормовом ветре
27 мая, 10:07
Сюрприз на выходные. По Омской области ударит циклон с дождем и сильным ветром
15 марта, 09:25
2023
Сибиряков предупредили о включении громкоговорителей
Жители Новокузнецка три дня подряд будут слушать звуки сирен.
28 ноября 2023, 05:09
Восемь человек погибли из-за падения деревьев во время урагана
27 человек пострадали, 10 госпитализированы.
30 июля 2023, 09:04
Стрельба по дому, отключение электричества в ураган и отрубленная кисть. Омск за день
21 июня 2023, 14:30
В Омской области из-за урагана без электричества остались 104 населенных пункта
За прошедшие сутки сильный ветер снес деревья, столбы и кирпичную кладку на балконе многоэтажки.
21 июня 2023, 05:57
Поваленные деревья, тайный хедлайнер Дня молодежи и летающие кирпичи. Омск сегодня
20 июня 2023, 14:48
Шок. В Омске во время урагана из балкона многоэтажки выпали кирпичи
20 июня 2023, 14:01
Разрушительная сила. На севере Омской области ураган повалил деревья и заборы
Стихия разгулялась в Тевризском районе.
9 июня 2023, 05:25

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