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Выпал из окна

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2024
Падение с высоты, кот за полмиллиона и отмена концерта. Омск сегодня
15 ноября, 14:20
Новый белый медведь, падающие из окон дети и опасные коровы. Омск в четверг
27 июня, 14:00
В один день. В Омской области из окна второго этажа выпали две маленькие девочки
27 июня, 04:46
Наблюдают в стационаре. В Омске из окна многоэтажки выпала трехлетняя девочка
18 июня, 04:32
2023
Шок. Мама была дома. В Омске десятилетний мальчик выпал из окна девятиэтажки и остался жив
8 ноября 2023, 10:15
В Омске на улице нашли тело 80-летней пенсионерки, неоднократно уходившей из дома
3 августа 2023, 08:09
Молодая омичка разбилась насмерть, упав с пятого этажа
25 июля 2023, 08:41
В Омске из окна МСЧ № 4 выпал пожилой пациент
24 июля 2023, 10:17
В Омске возбудили уголовное дело после падения девочки из окна в лагере
Также прокуратура выявила сразу несколько нарушений.
14 июля 2023, 08:44
Прокуратура выяснит, при каких обстоятельствах из окна дома в Нефтяниках выпал малыш
Ребенок получил травмы, но остался жив.
15 июня 2023, 06:20
Не выдержала сетка. В Омске четырехлетний мальчик выпал из окна дома с третьего этажа
Сейчас малыш находится под наблюдением врачей.
15 июня 2023, 04:49
В Омске 19-летняя девушка упала с четвертого этажа и выжила
4 апреля 2023, 07:28
2022
В Омске молодой парень выпал с 4 этажа и 9 часов «ехал» до больницы
Сейчас омич, в том числе и с переломом позвоночника, госпитализирован.
20 июля 2022, 11:56

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