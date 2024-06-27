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Лейкоз КРС

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2024
Новый белый медведь, падающие из окон дети и опасные коровы. Омск в четверг
27 июня, 14:00
2023
Бессрочный карантин. В поселке Политотдел под Омском нашли лейкоз у коров
6 июля 2023, 07:27
В Большереченском районе Омской области нашли сразу 5 очагов лейкоза коров
22 июня 2023, 09:45
В двух районах Омской области ввели карантин по лейкозу животных
Ограничения коснутся Полтавского и Называевского районов.
2 марта 2023, 06:02
2022
Новый очаг болезни. В Омской области ввели карантин из-за опасного вируса
Карантин на территории Горьковского района продлится до 1 ноября 2023 года.
20 декабря 2022, 09:38

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