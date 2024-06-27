В один день. В Омской области из окна второго этажа выпали две маленькие девочки

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина сообщила, что накануне в нашем регионе произошло сразу два опасных инцидента.
Оказалось, что в Кировском округе с балкона второго этажа выпала трехлетняя девочка. А в Марьяновском районе из окна второго этажа выпала двухлетняя девочка, которая облокотилась на москитную сетку. Обе девочки живы, сейчас они находятся в больнице.
«Уважаемые родители! Вновь обращаюсь с призывом принять максимальные меры для обеспечения безопасности наших детей! Вы несете ответственность за оставление детей в опасности!» — обратилась Степкина к омичам.
Чтобы защитить детей от опасности, соблюдайте простые правила:
Напомним, что недавно в Кировском округе из окна второго этажа выпала трехлетняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с родителями. В какой-то момент девочка осталась одна в комнате с открытым окном, на котором была установлена москитная сетка.
Услышав звук падения, мама ребенка сразу же вызвала скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели девочку и, к счастью, не обнаружили у нее серьезных травм. Сейчас врачи наблюдают за ее состоянием в стационаре.