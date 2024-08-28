gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Лейкоз

Выбрать дату
2024
«Хайп на истории». Омичка, собиравшая деньги на борьбу с раком, оказалась обманщицей
28 августа, 08:58
В пяти районах Омской области отменили карантин по лейкозу коров
29 июля, 06:38
Новый белый медведь, падающие из окон дети и опасные коровы. Омск в четверг
27 июня, 14:00
Сразу в 10 омских селах у коров нашли опасное заболевание и ввели карантин
27 июня, 10:57
Омский «Авангард» призвал болельщиков стать донорами костного мозга
3 мая, 06:51
Введен карантин. В Омской области на «Сибирской земле» у коров обнаружили лейкоз
5 апреля, 05:06
Спасти любой ценой. Стала известна стоимость перевозки малыша с лейкозом в Москву
Перевозку новорожденного, его семьи и бригады медиков доверили авиакомпании «Вельталь-Авиа».
25 февраля, 06:13
2023
Двухлетние ограничения. В Омской области отменили карантин из-за смертельной болезни
28 декабря 2023, 04:26
Запрещен ввоз и вывоз животных. В Омской области ввели карантин по лейкозу коров
16 декабря 2023, 03:51
Опасная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за лейкоза коров
25 ноября 2023, 10:49
Ограничения действовали 1,5 года. В Омской области отменили карантин по лейкозу коров
15 ноября 2023, 02:40
Бессрочный карантин. В поселке Политотдел под Омском нашли лейкоз у коров
6 июля 2023, 07:27
В Большереченском районе Омской области нашли сразу 5 очагов лейкоза коров
22 июня 2023, 09:45
Смертельная инфекция на фермах. В нескольких районах Омской области ввели карантин
На территориях, где действуют ограничения, запретили сельскохозяйственные ярмарки.
2 мая 2023, 11:20
В двух районах Омской области ввели карантин по лейкозу животных
Ограничения коснутся Полтавского и Называевского районов.
2 марта 2023, 06:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика