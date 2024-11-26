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Большереченский зоопарк

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2024
Конкурс завершился: в омском зоопарке детёнышу яка дали имя Гром
В Большереченском зоопарке завершился конкурс на лучшее имя для детёныша яка с необычной отметиной на лбу.
26 ноября, 11:00
В омском зоопарке павлины ухаживают за самочками и демонстрируют им свои хвосты
Сейчас у самцов начался период ухаживания за противоположным полом для создания потомства.
23 октября, 06:29
Дважды родители. В омском зоопарке пара обезьянок родила еще одного малыша
У него есть старший брат Марсик. Родителей зовут Бони и Клайд.
24 сентября, 07:19
Прыгает и радуется жизни. В омском зоопарке растет маленький кенгуру Арчи
Совсем недавно он боялся вылазить из маминой сумки, а теперь с удовольствием изучает территорию зоопарка.
20 сентября, 02:47
Новый житель с шикарными рогами. В Большереченском зоопарке появился северный олень
27 июля, 08:01
Имя для малыша. Омичей попросили придумать кличку для кенгуренка
Малыш родился еще зимой, но до недавнего времени находился в сумке у своей матери.
11 июля, 05:37
В День семьи, любви и верности. В омском зоопарке у лебедей родились четыре малыша
В День семьи, любви и верности в омском зоопарке у пары лебедей появилось потомство.
8 июля, 14:12
Новый белый медведь, падающие из окон дети и опасные коровы. Омск в четверг
27 июня, 14:00
Вольер за полмиллиона. В Большереченский зоопарк снова привезут белого медведя
27 июня, 07:41
Прячутся в листве. В омском Большереченском зоопарке появились на свет косулята
Как только станет известен пол малышей, им придумают клички.
18 июня, 07:48
Узор из пятнышек на спинке. В омском Большереченском зоопарке родился детеныш марала
Через полгода малыш приобретет рыжеватый окрас.
13 июня, 05:26
Медведи и лисы под угрозой. В Большереченском зоопарке подготовились к паводку
22 мая, 04:35
«Полюбуйтесь на парочку». Кенгуру из Большереченского зоопарка переедут в новый дом
2 апреля, 04:48
«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь
21 марта, 12:37
Предвестники весны. В Большереченском зоопарке Омской области проснулись еноты
Спят еще два полосатых, а также все медведи, но их пробуждения работники зоопарка ждут со дня на день.
28 февраля, 12:57
Бабушка на тарантасе, секс-заплыв, фестивали и флешмобы. Чем удивлял Омск в 2023-м
3 января, 12:08
2023
Встречайте Рики. В омском Большереченском зоопарке выбрали имя молодому кенгуру
Самец из Красноярска уже проживает с дамой сердца.
28 ноября 2023, 06:23
Осенний недосып. В Большереченском зоопарке внезапно вышла из спячки бурая медведица
Дикое животное не выглядит агрессивным, а, скорее, просто недоспавшим.
16 ноября 2023, 11:49
Засыпать не торопятся. Два медведя Большереченского зоопарка еще не впали в спячку
Сон животных постепенно к зиме становится крепче, но они все же пока просыпаются.
13 ноября 2023, 11:03
Обезьяны делают сэлфи. Макак в омском зоопарке сделал себе автопортрет
26 октября 2023, 12:48

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