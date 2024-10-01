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Травма ребенка

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2024
Понадобилась помощь. В Омске из-за резкого торможения автобуса пострадал ребенок
Инцидент произошел в автобусе №24, сейчас по факту происшествия проводится проверка.
1 октября, 12:27
Прокуратура заинтересовалась случаем с падением шифера на 10-летнюю омичку
12 августа, 09:54
Новый белый медведь, падающие из окон дети и опасные коровы. Омск в четверг
27 июня, 14:00
Мальчику, которого бабушка избила молотком, понадобится пластическая операция
Заведующий отделением нейрохирургии ГДКБ № 3 рассказал, что при травмах, которые имеются у ребенка, как правило, необходима пластика.
20 февраля, 14:05
Столкновение самолетов, бабушка с молотком и онкобольной младенец. Омск в субботу
17 февраля, 14:00
Бастрыкин поручил завести дело после травмирования ребенка на территории омской школы
Уголовное дело возбуждено по статье ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
16 февраля, 13:34
2023
Омская прокуратура начала проверку после обрушения штукатурки на голову ребенка
Кабинет, в котором случилось происшествие, выведен из образовательного процесса.
10 ноября 2023, 12:22
Пиранья-людоед, возрождение метро и новогодняя закупка. Омск сегодня
13 октября 2023, 13:47
Омский суд рассмотрит дело владельца квадроцикла, на котором девочке оторвало пальцы
На предпринимателя, который предоставлял услуги проката, завели уголовное дело.
3 августа 2023, 10:10

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