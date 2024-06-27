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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

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Сразу в 10 омских селах у коров нашли опасное заболевание и ввели карантин

27 июня 2024, 10:57
Фото: 1MI
Иллюстрация
В населенных пунктах Кормиловского района будут действовать ограничения из-за лейкоза крупного рогатого скота.

С сегодняшнего дня, 27 июня, в Кормиловском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Опасную инфекцию нашли сразу в 10 населенных пунктах: селах Михайловка, Юрьево, Алексеевка, Победитель, деревнях 2-я Фоминовка, Кольцово, Круглово, Михеевка, Степановка и поселке Рощинский.

Как сказано в приказе Главного управления ветеринарии Омской области, ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменят.

На время карантина на зараженных территориях запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, посещение посторонними, совместное содержание и доение больных и здоровых коров. Также в районе нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, протекающая бессимптомно и характеризующаяся злокачественным образованиями. Заболевание проявляется в виде увеличенных лимфоузлов у животных, снижением надоев молока, утомляемости и потери веса. Может привести к гибели скота.

Введен карантин. В Омской области на «Сибирской земле» у коров обнаружили лейкоз
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#Евгений Игишев#Омск#Карантин#Ограничения#Лейкоз#Заражение#Крупный рогатый скот#Кормиловский район#Населенные пункты
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